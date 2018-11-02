Булгаков, Шаламов, Гоголь: режиссер Вологодского драмтеатра рассказал о постановках нового сезона

3 ноября Вологодский драматический театр откроет свой юбилейный, 170 сезон, спектаклем «Сон» по произведению Федора Достоевского. Художественный руководитель театра Алексей Ожогин рассказал, какие еще спектакли покажут зрителям в этом и следующем году.

Обновление репертуара

- Начинается 170 театральный сезон, юбилейный, для нас это явление знаковое, мы его хотим встретить во всеоружии. Основной вектор движения театра на этот сезон мы определили как максимальное обновление и пополнение репертуара. Репертуар предыдущий очень сильно обкатан, его посмотрело очень большое количество зрителей, и мы нуждаемся в новых постановках, как любая производственная структура. На это мы «бросаем», скажем так, основные силы, - говорит Алексей Ожогин.

Над премьерной постановкой «Сон» работали молодой режиссер из Санкт-Петербурга Инна Аронова и художник-постановщик из Санкт-Петербурга Елизавета Егорова.

Фото с репетиции спектакля "Сон"

- У нас работала прекрасная питерская команда – режиссер и художник. Они сделали, на мой взгляд, достаточно достойный спектакль. Пресс-показ был, мы получили хорошие отзывы и решили открываться им, - пояснил Алексей Ожогин.

В декабре также состоится премьера постановки Алексея Ожогина «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булкакова. Кроме того, выйдет новая новогодняя сказка о Пеппи Длинный Чулок.

Постановки предыдущего худрука, Зураба Нанобашвили, также будут показывать в драмтеатре. Так, например, в афише на ноябрь значатся «Боинг-боинг-боинг», «Метод». Проблем с авторскими правами, по словам директора театра Геннадия Травинова, нет:

- В его контракте было прописано, что, кроме того, что он руководит театром, он еще ставит спектакли. И спектакли, которые ставил Зураб Анзорович, - это собственность театра.

Современная драматургия

В 2019 году театр планирует поработать с современной драматургией. По словам художественного руководителя, это общероссийская театральная тенденция.

- Без современной драматургии, без живого драматурга, ныне живущего, очень сложно говорить о инновационном пути театра, и в этом смысле мы остановили выбор на двух произведениях – очень «топовая» сейчас, извините за это слово, пьеса – «Человек из Подольска» (ред. – автор Дмитрий Данилов), мы привлекаем к ее постановке нашего земляка Романа Муромцева, который закончил ВГИК и стал режиссером. Также специально для меня пишется пьеса молодого автора, и я думаю, что у нас будут эксклюзивные права, «Исход 2012», Никита Орлов. Он актер московский, начинающий драматург и мой ученик, - рассказал Алексей Ожогин.

На малой сцене Вологодского драмтеатра планируют поставить спектакль по произведениям писателя Варлама Шаламова, с таким творческим предложением выступил актер театра Евгений Галанцев.

- Малую и камерную сцены нам сейчас необходимо наполнить не какими-то классическими произведениями, которыми мы наполняем главную сцену, стратегическую площадку, основную, а именно дать воздуха молодым драматургам, - уверен художественный руководитель драмтеатра.

Кроме того, в ноябре стартует областной конкурс драматургов, который организует Вологодский драмтеатр. Работы будут приниматься до конца марта, следующей осенью будет организована «читка» лучших работ в театре. Подробности опубликуют на сайте театра в ближайшее время.

Новая фотозона в театре. Слева – режиссер спектакля «Сон» Ирина Аронова, справа – художник-постановщик Елизавета Егорова, фото из группы Вологодского драмтеатра в соцсети.

Также планируется постановка символистической драмы Леонида Андреева «Жизнь человека», пьесы Владимира Гуркина «Саня, Ваня, с ними Римас» (приквел истории дяди Мити и тети Сани из фильма «Любовь и голуби»), спектакля «Мертвые души» по Николаю Гоголю.

- Мы планируем в наш юбилейный сезон восстановить сказку в постановке всем известного на земле вологодской народного артиста Алексея Васильевича Семенова, с вологодским драматургом Владимиром Илюховым «Как Настенька чуть Кикиморой не стала». Она двадцать лет назад шла триумфально, и мы в память об Алексее Васильевиче сделаем это, вспомним его вклад в театральную жизнь Вологодчины, - говорит Алексей Ожогин.

Работа с труппой

Несмотря на то, что Алексей Ожогин стал художественным руководителем театра сравнительно недавно – в августе, по его словам, он уже успел найти общий язык с труппой.

- Когда приходит человек к профессионалам непрофессиональный, его могут профессионалы подмять. Тут же мы очень быстро высказали взаимоуважение друг к другу, на чисто рабочем уровне мы поняли, что нормально, профессионально мы можем взаимодействовать, началась работа. А дальше уже в этой работе все встало на свои места, и я думаю, что труппа дала некий карт-бланш мне, я – труппе. Люди трудятся, меня это радует, я стараюсь соответствовать тоже уровню их труда, - отмечает Алексей Ожогин.

Как ранее сообщал Newsvo, труппу Вологодского драматического театра покинули актеры Данил Багаряков и Игорь Ломанович, в театр пришел актер Тимофей Смирнов. Еще одного актера театр сейчас ищет.

- Нам нужен молодой герой-любовник, от 20 до 30, нет, даже до 28 лет, - говорит Алексей Ожогин.

К началу сезона в здании театра обновилась галерея фотопортретов актеров - их сделал фотограф Михаил Трапезников, а 3 ноября там откроется фотовыставка, посвященная истории Вологодского драматического театра. В фойе появилась угловая фотозона, в которой зрители смогут сделать селфи и выложить в соцсеть с хэштегом спектакля (у каждой постановки он будет свой). Планируется обновить сайт театра и его группы в соцсетях.