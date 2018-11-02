В Чагоде член ТИК подозревается в присвоении денег за счет трудоустройства в детсад фиктивного работника

02.11.2018 [Общество]

В Чагоде возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детским дошкольным образовательным учреждением, которая одновременно является членом избирательной комиссии. Женщина подозревается в присвоении бюджетных денег по ч. 3 ст. 160 УК РФ.

По версии следствия, в феврале 2014 – июне 2018 г.г. на имеющиеся в штатном расписании должности она фиктивно трудоустраивала постороннего человека.

- В дальнейшем подозреваемая, действующая из корыстных побуждений, совершила хищение начисленных ему денежных средств из фонда оплаты труда работников учреждения путем их присвоения в общей сумме более 348 тыс. руб., - сообщает региональное управление Следственного комитета.

Расследование уголовного дела продолжается вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления, куда по распоряжению руководителя управления переданы все материалы в отношении подозреваемой.   

Региональное следственное управление не сообщает фамилию подозреваемой.

Newsvo выяснил, что в Чагоде совпадают ФИО руководителей дошкольными образовательными учреждениями и членов избирательных комиссий в трех случаях: Светлана Пушкина - член избирательной комиссии № 780 и заведующая Детским садом комбинированного вида поселка Чагода, Елена Фурсикова - зампредседателя избирательной комиссии № 787 ("Единая Россиия") и заведующая Сазоновским детским садом, Татьяна Трушина - член член избирательной комиссии № 796 (КПРФ) и руководитель Детского сада д. Анисимово.

Тэги: коррупция, детсады

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