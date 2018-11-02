В Вожеге насмерть сбили пенсионера, шедшего по дороге

В Вожеге насмерть сбили пешехода, который шел вдоль проезжей части при наличии тротуара. ДТП произошло 31 октября в 17:25 у дома №40 на улице Октябрьская.

По предварительным данным, 25-летний водитель за рулем автомобиля "Дэу Нексия" при разъезде с встречным транспортным средством допустил наезд на 68-летнего мужчину, который шел вдоль проезжей части. Световозвращающих элементов на пешеходе не было.

Как сообщает сайт ГИБДД по Вологодской области, от полученных травм пешеход скончался в больнице.