В Вожеге насмерть сбили пенсионера, шедшего по дороге

02.11.2018 [Происшествия]

В Вожеге насмерть сбили пешехода, который шел вдоль проезжей части при наличии тротуара. ДТП произошло 31 октября в 17:25 у дома №40 на улице Октябрьская.

По предварительным данным, 25-летний водитель за рулем автомобиля "Дэу Нексия" при разъезде с встречным транспортным средством допустил наезд на 68-летнего мужчину, который шел вдоль проезжей части. Световозвращающих элементов на пешеходе не было.

Как сообщает сайт ГИБДД по Вологодской области, от полученных травм пешеход скончался в больнице.

Тэги: ДТП, смертельное

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В детсаду “Аленький цветочек” в Вологде родителей попросили сдать по 2500 рублей на телевизор и другие предметы
Дом купца Назарова в Вологде снесли экскаватором под видом реставрации
Экс-директора школы №1 в Вологде приговорили к условному сроку за мошенничество
Череповчанин подал в суд на ресторан из-за отсутствия в салате «любви повара»
В соцсети распространяют фейковое сообщение о якобы требующейся крови для жительницы Великого Устюга
Более половины актов налоговой инспекции в отношении вологодских предпринимателей в 2015-16 гг оказались незаконными
Полезная барахолка: куда в Вологде сдать одежду и обувь в помощь нуждающимся
Резиновый офис: как деньги за имущество банкротящегося «Вологдастроя» перевели не на тот счет
Жители деревни Арзубиха Харовского района получили отписку на просьбу спасти деревню
В январе 2019 года в районах Вологодской области перестанет работать аналоговое телевидение
02.11.2018 [Культура]

Булгаков, Шаламов, Гоголь: режиссер Вологодского драмтеатра рассказал о постановках нового сезона

133
0
02.11.2018 [Экономика]

Недвижимость и авто директора банкротящегося «Вожега-Древ» арестовали из-за долгов по зарплате

587
0
01.11.2018 [Общество]

В Вологодской области снова сменится гарантирующий поставщик электроэнергии

2917
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце из собственной квартиры пропал пенсионер
В Череповце 10-летний мальчик на самокате попал под колеса машины на "зебре"
Булгаков, Шаламов, Гоголь: режиссер Вологодского драмтеатра рассказал о постановках нового сезона
В Чагоде член ТИК подозревается в присвоении денег за счет трудоустройства в детсад фиктивного работника
В Вожеге насмерть сбили пенсионера, шедшего по дороге
В Череповецком районе велосипедист заблудился в лесу
Недвижимость и авто директора банкротящегося «Вожега-Древ» арестовали из-за долгов по зарплате
 
31.10.2018 [Общество]

Резиновый офис: как деньги за имущество банкротящегося «Вологдастроя» перевели не на тот счет

4309
0
02.11.2018 [БлогоVO]

«Вы все равно все переврете!»

562
0
02.11.2018 [Обзор Прессы]

В Швейцарии уже давно нет ни одной свалки – мусор перерабатывают

368
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика