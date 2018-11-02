В Череповецком районе велосипедист заблудился в лесу

02.11.2018 [Происшествия]

В Череповецком районе велосипедист поехал погулять по лесным дорожкам и заблудился. Инцидент произошел накануне вечером.

Около шести вечера в Единую диспетчерскую службу позвонил 33-летний житель поселка Лесное и сообщил, что он поехал в лес погулять на велосипеде в сторону Федосова мыса и заблудился.

Мужчина сказал, что он сильно замерз, идти не может и ему требуется помощь. ЕДДС передало информацию в спасательную службу Череповца.

- Мы с ним связались, он вышел к воде. Попросили его оставаться на месте и отправили катер для проведения поисковых работ. Обнаружили его на берегу в 4 км от поселка Лесное. На катере доставили в город,- рассказал директор МБУ "Спасательная служба"Дмитрий Санакоев.

Тэги: велосипедист, лес, заблудился

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