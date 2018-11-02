Недвижимость и авто директора банкротящегося «Вожега-Древ» арестовали из-за долгов по зарплате

02.11.2018 [Экономика]

В Вожеге из-за долгов по зарплате арестовали недвижимость и автомобили лесозаготовительного предприятия и его руководителя. По данным Newsvo, речь идет об ООО «Вожега-Древ», которое сейчас банкротится. Его директор обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат).

По версии следствия, обвиняемый, являясь директором организации, с января 2016 по октябрь 2018 года, в разные периоды не выплачивал 13 сотрудникам заработную плату и иные установленные законом выплаты. В итоге сумма долга составила 568 тысяч рублей. При этом деньги в организации были, но их направляли на расчеты с контрагентами, а также на иные цели.

- Следователи СКР изъяли финансовую документацию и, исследовав ее с помощью экспертов, пришли к выводу, что реальная возможность выплатить зарплату работникам на предприятии имелась. На расчетные счета организации в интересующий следствие период поступили денежные средства в общей сумме 944,5 тыс. рублей. Руководитель, кроме того, заключил договор купли-продажи автомобиля организации на сумму 300 тыс. рублей, но вырученные от продажи деньги на выплату заработной платы работникам общества не направил, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователи ходатайствовали перед судом об аресте имущества организации и обвиняемого. В результате арест был наложен на нежилое помещение в поселке Вожега, ½ доли жилой квартиры, автомобиль марки «Шевроле Ланос» обвиняемого, а также 2 автомобиля организации марки «УАЗ» и «ВАЗ» и трактор. Стоимость арестованного в обеспечение исковых требований имущества значительно превышает сумму задолженности по зарплате. Уголовное дело передали в суд.

Напомним, что в ООО «Вожега-Древ» уже не первый раз копятся долги по зарплате. Так, в 2016 году работники обращались в прокуратуру. В январе 2017 года областная прокуратура сообщила, что задолженность погашена.

Как выяснил Newsvo, сейчас ООО «Вожега-Древ» находится в стадии ликвидации. Решением Арбитражного суда Вологодской области  от 14 июня 2018 г. ООО «Вожега-Древ» было признано банкротом. При этом была применена упрощённая процедура банкротства отсутствующего должника.

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «Вожега-Древ» - Николай Канахин и Александр Чистяков. Конкурсным управляющим предприятия назначен Юрий Шубин.

Тэги: лес, банкротство, лесозаготовки

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