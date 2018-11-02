«Народным доктором» Вологды стал терапевт поликлиники №2 Владимир Клюшов

02.11.2018 [Общество]

В Вологде вчера наградили победителей конкурса «Народный доктор». Он проводится в регионе с 2014 года: жители области голосуют за лучших медицинских работников больниц и поликлиник, заполняя анкеты.

В этом году анкеты заполнили 8,5 тысяч жителей области. Конкурс проводился с августа по сентябрь, в голосовании приняли участие 43 медицинские организации региона, где были установлены специальные ящики для голосования.

Оргкомитет конкурса на основании заполненных анкет составил рейтинг врачей, фельдшеров, медицинских сестер, оказывающих медико-санитарную помощь в учреждениях здравоохранения Вологды и Череповца, а также центральных районных больницах. Набравшие наибольшее количество голосов доктора  и стали  победителями областного конкурса.

Так, в номинации «Народный врач» в Вологде победу одержал Владимир Клюшов, врач-терапевт участковый Вологодской городской поликлиники № 2. Среди медиков Череповца пациенты признали лучшей Надежду Синицкую, врача-терапевта медико-санитарной части «Северсталь». Юлия Устинова, врач-терапевт участковый Белоручейской врачебной амбулатории Вытегорской центральной районной больницы, лидирует в рейтинге врачей из ЦРБ области.

«Народным фельдшером» Вологды стала фельдшер Вологодской детской городской поликлиники Ольга Шилова. В Череповце пациенты высоко оценили фельдшера Череповецкой детской городской поликлиники № 2 Галину Авдееву. Фельдшер Шолоховского фельдшерско-акушерского пункта Вологодской центральной районной больницы Татьяна Болдина стала лучшей в районах области.

В Вологде «Народной медицинской сестрой» пациенты назвали Ольгу Михину, медицинскую сестру врача общей практики Вологодской городской поликлиники № 3. Череповчане проголосовали за Анну Борчанинову, медицинскую сестру Череповецкой городской больницы №2. Среди медсестер ЦРБ Вологодской области лучшей признали Екатерину Короткову из Никольской ЦРБ.

Тэги: здравоохранение, врачи, медсестры

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