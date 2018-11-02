В Вологде на улице Разина фургон опрокинулся на бок после столкновения с иномаркой
02.11.2018 [Происшествия]
В Вологде столкнулись «Форд Торнео» и «Опель»: фургон опрокинулся на бок. ДТП произошло накануне в 14.30 на перекрестке улиц Судоремонтная и Разина.
51-летний водитель «Форда», проезжая нерегулируемый перекресток, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Опель Зафира»
- В результате столкновения пострадала водилель автомобиля Опель, осмотрена бригадой скорой медицинской помощи оставлена на месте, диагноз - ситуационный невроз, - сообщает отделение ГИБДД по городу Вологде.
Фото областного УМВД