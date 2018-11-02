В Вологде на улице Разина фургон опрокинулся на бок после столкновения с иномаркой

02.11.2018 [Происшествия]

В Вологде столкнулись «Форд Торнео» и «Опель»: фургон опрокинулся на бок. ДТП произошло накануне в 14.30 на перекрестке улиц Судоремонтная и Разина.

51-летний водитель «Форда», проезжая нерегулируемый перекресток, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Опель Зафира»

- В результате столкновения пострадала водилель автомобиля Опель, осмотрена бригадой скорой медицинской помощи оставлена на месте, диагноз - ситуационный невроз, - сообщает отделение ГИБДД по городу Вологде.

Тэги: ДТП
Фото областного УМВД

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