В Вологде на улице Разина фургон опрокинулся на бок после столкновения с иномаркой

В Вологде столкнулись «Форд Торнео» и «Опель»: фургон опрокинулся на бок. ДТП произошло накануне в 14.30 на перекрестке улиц Судоремонтная и Разина.

51-летний водитель «Форда», проезжая нерегулируемый перекресток, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Опель Зафира»