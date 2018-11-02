Шестиклассника из Великого Устюга наградили медалью МЧС за спасение утопающих

02.11.2018 [Общество]
Шестиклассника из Великого Устюга наградили медалью МЧС за спасение утопающих

Шестикласника из Великого Устюга Диму Селякова наградили медалью МЧС России «За спасение утопающих на воде». 7 июня в деревне Юдино он вытащил из воды маленького ребенка.

В тот день шестилетняя девочка вместе с братиком-одногодком решила поплавать на плоту в глубокой водосточной канаве. «Сплав» мог закончиться трагедией — девочка сорвалась с плота и стала тонуть.

Ученик шестого класса Великоустюгской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Дима Селяков, увидев это, бросился на помощь. Схватив ребенка за плечи, он вытащил девочку из воды. Затем шестиклассник на руках донес пострадавшую до дома и передал родителям.

Вчера в Совете Федерации в Москве за умелые и решительные действия 13-летний Дима был представлен к медали МЧС России «За спасение погибающих на водах».

Тэги: помощь, герои
Фото из группы телеканала «Провинция» в соцсети

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