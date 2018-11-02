Спортплощадку возле школы №25 в Вологде обещают построить в 2019 году

В Вологде обустроят спортплощадку возле школы №25 в Лукьяново. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году, сообщает пресс-служба губернатора области.

«Если проектная документация будет готова в срок, мы можем начать работы по строительству уже весной, чтобы завершить их к началу следующего учебного года. Стесненная площадка не позволит разместить здесь полноразмерный стадион, однако многофункциональная спортплощадка для занятий волейболом, баскетболом и мини-футболом, а также комплекс для сдачи норм ГТО позволят ребятам с комфортом заниматься сразу несколькими спортивными дисциплинами. Считаю, что обновленная большая школа этого достойна», - подчеркнул губернатор Олег Кувшинников.

Напомним, осенью прошлого года было принято решение передать городу освободившееся здание регионального Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.А. Гаврилина. Его отдали школе № 25.

Для приведения здания в соответствие современным образовательным стандартам из областного и городского бюджетов было выделено 20 млн. рублей. На эти средства проведен ремонт кровли, внутренние отделочные работы, благоустройство территории, монтаж пожарной сигнализации, приобретено современное оборудование.

В здании для начальной школы создано 400 новых современных учебных мест, в том числе 110 для первоклассников. В корпусе оборудовано 16 учебных кабинетов, спортивный и актовый залы, кабинеты логопеда и психолога, учительская, административные и технические помещения. По словам губернатора, новые площади позволили создать 400 новых мест и полностью перевести школу на режим работы в одну смену.

При этом здание начальных классов школы №25 собираются переоборудовать под детский сад. Как ранее заявил мэр Вологды Сергей Воропанов, там можно разместить 220 детей, а откроется детсад к 1 сентября 2019 года.