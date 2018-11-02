В Великоустюгском районе задержали пьяного водителя, который ехал в деревню Бухинино

В Великоустюгском районе полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который второй раз за год попался пьяным за рулем.

Внимание правоохранителей ВАЗ-2112 привлек тем, что двигался слишком резко. Сотрудники ДПС остановили машину. Беседуя с водителем, полицейские заподозрили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения – от него пахло спиртным.

38-летний мужчина согласился пройти освидетельствование на месте, и оказалось, что в выдыхаемом воздухе нарушителя содержание паров алкоголя составляет 1,382 мг/л (при максимально допустимых 0,16 мг/л).

- Кроме того, при проверке информации о нарушителе выяснилось, что в феврале этого года он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. Как рассказал сам автолюбитель, причиной для управления авто стала необходимость попасть в деревню Бухинино после времяпрепровождения в одном из кафе Красавино. Полицейские отстранили водителя от управления транспортным средством, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

За повторное управление машиной в состоянии опьянения в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.