В Великоустюгском районе задержали пьяного водителя, который ехал в деревню Бухинино

02.11.2018 [Происшествия]
В Великоустюгском районе задержали пьяного водителя, который ехал в деревню Бухинино

В Великоустюгском районе полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который второй раз за год попался пьяным за рулем.

Внимание правоохранителей ВАЗ-2112 привлек тем, что двигался слишком резко. Сотрудники ДПС остановили машину. Беседуя с водителем, полицейские заподозрили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения – от него пахло спиртным.

38-летний мужчина согласился пройти освидетельствование на месте, и оказалось, что в выдыхаемом воздухе нарушителя содержание паров алкоголя составляет 1,382 мг/л (при максимально допустимых 0,16 мг/л).

- Кроме того, при проверке информации о нарушителе выяснилось, что в феврале этого года он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. Как рассказал сам автолюбитель, причиной для управления авто стала необходимость попасть в деревню Бухинино после времяпрепровождения в одном из кафе Красавино. Полицейские отстранили водителя от управления транспортным средством, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

За повторное управление машиной в состоянии опьянения в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Тэги: пьяные водители
Фото областного УМВД

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В детсаду “Аленький цветочек” в Вологде родителей попросили сдать по 2500 рублей на телевизор и другие предметы
Дом купца Назарова в Вологде снесли экскаватором под видом реставрации
Экс-директора школы №1 в Вологде приговорили к условному сроку за мошенничество
Череповчанин подал в суд на ресторан из-за отсутствия в салате «любви повара»
Более половины актов налоговой инспекции в отношении вологодских предпринимателей в 2015-16 гг оказались незаконными
В соцсети распространяют фейковое сообщение о якобы требующейся крови для жительницы Великого Устюга
Полезная барахолка: куда в Вологде сдать одежду и обувь в помощь нуждающимся
Резиновый офис: как деньги за имущество банкротящегося «Вологдастроя» перевели не на тот счет
Жители деревни Арзубиха Харовского района получили отписку на просьбу спасти деревню
В Вологде участок возле детской художественной школы отдали Росгвардии
01.11.2018 [БлогоVO]

Жители домов не нарадуются

1311
3
26.10.2018 [БлогоVO]

Почему "открытие асфальта" воспринимается как праздник

1459
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Шестиклассника из Великого Устюга наградили медалью МЧС за спасение утопающих
Спортплощадку возле школы №25 в Вологде обещают построить в 2019 году
В Великоустюгском районе задержали пьяного водителя, который ехал в деревню Бухинино
Пять человек получили травмы в столкновении ВАЗа и «ГАЗели» в Череповецком районе
В Вологодской области снова сменится гарантирующий поставщик электроэнергии
Экскурсии и мастер-класс по бальным танцам пройдут в Вологодской филармонии в рамках «Ночи искусств»
Жительницу Череповецкого района оштрафовали за борщевик на участке
 
31.10.2018 [Общество]

Резиновый офис: как деньги за имущество банкротящегося «Вологдастроя» перевели не на тот счет

4085
0
01.11.2018 [БлогоVO]

Жители домов не нарадуются

1311
0
02.11.2018 [Обзор Прессы]

В Швейцарии уже давно нет ни одной свалки – мусор перерабатывают

146
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика