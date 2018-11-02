Пять человек получили травмы в столкновении ВАЗа и «ГАЗели» в Череповецком районе

Двое взрослых и три ребенка получили травмы в столкновении ВАЗа и «ГАЗели» на трассе в Череповецком районе. ДТП произошло накануне около около 17.15 на 137 километре автодороги Вологда-Новая Ладога.

По данным пресс-службы областного УМВД, 24-летний водитель «ГАЗели» начал маневр разворота в нарушение требований дорожного знака. В результате в машину врезался автомобиль ВАЗ-2115, ехавший сзади. В нем получили травмы 5 человек.

В результате ДТП 44-летний водитель ВАЗ-2115 получил перелом голени и был госпитализирован. Его 28-летняя пассажирка с подозрением на сотрясение головного мозга направлена в медицинское учреждение. Двухлетний мальчик, находившийся на заднем сидении легкового авто, госпитализирован с переломом пальцев кисти. Семилетняя пассажирка ВАЗа также госпитализирована с подозрением на сотрясение головного мозга - госпитализирована. У 17-летней девушки, также ехавшей в ВАЗе, диагностирована травма шеи, с места ДТП она была направлена в медицинское учреждение для дополнительного исследования.

- На момент дорожно - транспортного происшествия все участники были пристегнуты ремнем безопасности. Девочка 2011 г.р. была пристегнута ремнем безопасности с применением специального удерживающего устройства - бустер, мальчик 2016 г.р. перевозился в автокресле, - сообщает отделение ГИБДД по Череповецкому району.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.