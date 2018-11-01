Экскурсии и мастер-класс по бальным танцам пройдут в Вологодской филармонии в рамках «Ночи искусств»

«Ночь искусств» пройдет в Вологодской областной филармонии 3 ноября. Как подчеркивают организаторы, в этом году ее мероприятия будут интересны как взрослым, так и детям.

Мероприятия для детей начнутся в 16 часов с концерта лауреата Всероссийского открытого конкурса фортепианных дуэтов «За роялем вдвоем», учащегося Троицкой детской школы искусств Москвы Николая Бирюкова. После выступления будет организована творческая встреча, на которой музыкант расскажет историю своего успеха и ответит на вопросы публики.

Для самых маленьких в филармонии подготовили интерактивную программу «Удивительные приключения котёнка Шмяка» (начало в 18.00 в Гаврилинском зале). Бонусом станет мастер-класс по рисованию, который проведет преподаватель детской школы искусств №5 города Вологды Арина Акулова. Его участники познакомятся с основами изобразительного искусства, попробуют создать собственные рисунки под руководством опытного мастера.

Для всех посетителей филармонии проведут экскурсию по залам бывшего Дворянского собрания. Гости «Ночи искусств» смогут прикоснутся к искусству танца, побывав на мастер-классе по бальным танцам тренера танцевального клуба «Шаг вперед» Арины Акуловой.

Слушателей ждет насыщенная музыкальная программа. В зале филармонии даст концерт вологодский бард, лауреат ряда конкурсов авторской песни Владимир Сергеев. Для гостей вечера выступят молодежный женский камерный хор «Кантилена» и коллективы Вологодской филармонии – Камерный оркестр под управлением заслуженного артиста Александра Лоскутова и Мужской камерный хор.

Завершающим аккордом ночи искусств станет рок-концерт вологодских групп «Самозванцы» и «Облако-Ра».

Для посетителей филармонии организована специальная фотозона, где в необычном стилизованном интерьере можно сделать яркие фотографии.

Подробную программу «Ночи искусств» можно посмотреть на сайте областной филармонии. Цена билета – от 150 рублей до 250 рублей.

Напомним, что акция «Ночь искусств - 2018» пройдет 3 ноября также на шести площадках Вологодского музея-заповедника.