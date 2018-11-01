Жительницу Череповецкого района оштрафовали за борщевик на участке

Владелицу участка сельхозназначения в Ирдомартском сельском поселении Череповецкого района оштрафовали за выросшие деревья и борщевик. Проверка показала, что женщине принадлежит треть земельного участка площадью 3,5 га.

- Управлением рассмотрены материалы проверки, по которым установлено, что участок сельскохозяйственного назначения (…) площадью 3,5 га зарос деревьями (сосна, береза), сорной растительностью (борщевик Сосновского). На участке не проводятся обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от зарастания сорной и древесной растительностью, что оказывает негативное воздействие на почвы и ведет к ухудшению качественного состояния земель, - сообщает управление Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям.

В итоге женщину привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ 9 (невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв). Ей назначен штраф в размере 20 000 рублей.