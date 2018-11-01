В соцсети распространяют фейковое сообщение о якобы требующейся крови для жительницы Великого Устюга

Накануне вечером в соцсети Вконтакте появилось ложное сообщение о жительнице Великого Устюга, которая якобы попала в аварию и ей требуется кровь (скриншот сообщения см. в галерее).

- У НЕЕ ОСТАЛАСЬ ДОЧКА! СЕЙЧАС НЕ ХВАТАЕТ КРОВИ ДАЖЕ ЧТОБЫ ПЕРЕВЕЗТИ ЕЕ В ГОРОДСКУЮ БОЛЬНИЦУ ИЗ г. Великий Устюг ул.Сахарова. МНОЖЕСТВЕННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ! СДАЙТЕ КРОВЬ ПОЖАЛУЙСТА! И СДЕЛАЙТЕ РЕПОСТ!!!! Кто сдал кровь или будет сдавать,после прохождения процедуры отпишитесь пожалуйста ее дочьке на телефон 89211296898 с указанием ГАЛАГАНОВОЙ МАРИНЕ,места сдачи и времени!!! - говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены).

К фейковому посту прикреплено фото со страницы Любови Галагановой.

Несмотря на очевидный обман, о котором свидетельствуют, в частности, отсутствие адреса станции переливания крови и слова о том, что кровь "Нужно сдавать всю неделю, эту и следующую", перепост записи, не проверив информацию, сделали более 1440 человек.

Страница "Ирины Петровны", с которой выставлено сообщение о сборе крови, фейковая.

При этом в самой записи есть ссылка на страницу Любови Галагановой, где она вчера вечером предупредила, чтобы люди не верили мошенникам:

- Друзья, я жива и здорова и вам всем желаю!!! Не верьте этим дурацким фейковым страницам!!!Всем здоровья,кровь сдавать не нужно и денег посылать никому не надо, есть лишние несите прямо мне))) Не репостируйте,не идите на поводу у дураков!

Отметим, что перед тем, как делать репосты подобных записей, нужно убедиться в правдивости написанного, чтобы не распространять ложную информацию.

Иногда мошенники используют схему, когда при звонке или отправке СМС на указанные номера с вас списывают немалые суммы денег.

Интересно, что когда Newsvo стал проверять номер телефона, указанный в ложном сообщении, то оказалось, что этот же номер указывался в прошлом году как номер Александра Бовыкина в объявлениях и новостях о сборе помощи для пострадавшей при пожаре семьи в Великом Устюге (см. скрины в галерее).