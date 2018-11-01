Полицейский Андрей Макаренко из Вологды прошел в финал всероссийского конкурса участковых

Майор полиции Андрей Макаренко из Вологды выиграл областной этап конкурса «Народный участковый». На странице конкурса в интернете свои голоса за него отдали 1598 человек.

Майор Макаренко служит в органах внутренних дел с 1999 года. Долгое время работал в Шекснинском районе Вологодской области, последние четыре года - в Вологде. В его ведении находится участок №45 –13 домов по улице Ярославской.

За годы службы Андрей Макаренко неоднократно поощрялся ведомственными наградами, в том числе медалями «За доблесть в службе», «За отличие в службе», почетной грамотой МВД России.

- Руководство отмечает снижение количества преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких на закрепленном за Андреем Макаренко административном участке, проведение качественной профилактической работы. Сам Андрей Макаренко одним из главных своих достижений считает доверительные, доброжелательные отношения с жителями, что очень помогает в оперативно-служебной деятельности и приносит эмоциональное удовлетворение от работы, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Андрей Макаренко будет представлять Вологодскую область в финале всероссийского конкурса. «Народного участкового» России определят по итогам онлайн-голосования, которое традиционно проходит на сайте «Комсомольской правды».