В Чагоде бывшего инспектора ДПС, сфальсифицировавшего документы об аварии, оштрафовали на 101 тысячу рублей

В Чагоде бывшего инспектора ДПС признали виновным в превышении полномочий и фальсификации доказательств. Оформляя ДТП, он, выгораживая коллегу, сознательно записал в документы имена людей, которые столкнувшимися машинами не управляли, а также указал виновником аварии не того человека.

Напомним, авария произошла рано утром 1 октября 2017 года на улице Набережной в Чагоде. Автомобиль марки «Рено», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил полосу движения «Фольксвагену», в результате произошло столкновение. Подсудимый прибыл на место, чтобы оформить документы о ДТП. За рулем "Рено" был сотрудник полиции, но инспектор ДПС оформил документы так, что виновным был признан водитель «Фольксвагена».

- Узнав, что одним из автомобилей управлял его коллега, решил скрыть указанную информацию, внес в официальные документы заведомо ложные сведения об участниках дорожно-транспортного происшествия, указав, что в момент столкновения за рулем обоих автомобилей находились другие лица, - сообщает прокуратура Вологодской области.

В итоге лицо, невиновное в нарушении правил дорожного движения, было привлечено к административной ответственности (в данный момент это постановление уже отменено судом).

Должностные правонарушения выявлены сотрудниками районной прокуратуры совместно с подразделением собственной безопасности регионального управления МВД.

- Несмотря на то, что в суде подсудимый вину в инкриминируемых преступлениях не признал, суд счел собранные по уголовному делу доказательства достаточными для признания его вины в совершении преступлений и назначил наказание по совокупности преступлений в виде штрафа в размере 101 тыс. рублей, - сообщает прокуратура.

Приговор суда в законную силу не вступил. Полицейский, находящийся в момент дорожно-транспортного происшествия за рулем одного из автомобилей, уволен из органов внутренних дел.