В Череповецком районе задержали мужчину, который вез в детской коляске два украденных аккумулятора

В Череповце полицейские раскрыли кражу двух аккумуляторов с бульдозеров одного из предприятий города. Вора, который вез батареи в детской коляске, задержали в поселке Ясная Поляна Череповецкого района.

В дежурную часть УМВД России по Череповцу с заявлением о краже аккумуляторов со спецтехники обратился 38-летний механик предприятия. Ущерб составил порядка 7 тысяч рублей.

Выехавшие на место происшествия полицейские установили, что аккумуляторные батареи общим весом свыше 70 кг были украдены с двух бульдозеров в ночью. Посты и наряды УМВД ориентировали на поиск подозрительных лиц, перемещавших крупные предметы, похожие на аккумуляторные батареи, в том числе и на транспортных средствах.

- Спустя непродолжительное время сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из районного отдела полиции на территории поселка Ясная Поляна был задержан мужчина, который вез перед собой основание детской коляски с двумя большими аккумуляторами. Неизвестный был доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба УМВД.

Личность мужчины была установлена, им оказался ранее неоднократно судимый 30-летний череповчанин. Оказалось, что он недавно освободился из мест лишения свободы.

В ходе допроса злоумышленник пояснил, что хищение совершил ночью, воспользовавшись свободным доступом на территорию предприятия. Похищенное подозреваемый намеревался сдать в скупку по заниженной стоимости. Аккумуляторы изъяли и вернули законному владельцу.

В отношении 30-летнего череповчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.