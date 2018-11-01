В Вологде появился клуб любителей обмениваться открытками

01.11.2018 [Общество]
В Вологде появился клуб любителей обмениваться открытками

17 ноября в областной библиотеке состоится встреча посткроссеров Вологды. Посткроссинг -  это проект, который позволяет обмениваться почтовыми открытками людям из разных стран и городов.

Тематический клуб начал свою работу в областной библиотеке в октябре и объединил 10 вологжанок разного возраста и занятий, среди них оказались не только активные участницы российского и международного посткроссинга, но и те, кто узнали об этом интересном движении впервые.

Посткроссинг (от англ. postcrossing) − это проект, который позволяет обмениваться почтовыми открытками жителям разных стран и городов. Для этого создан сайт postcrossing.com, который уже сплотил сотни тысяч желающих получать открытки из многих стран мира. Основная идея такова: если вы посылаете открытку, то получаете как минимум одну взамен от случайного посткроссера, зарегистрированного на сайте. Международный посткроссинг дает прекрасную возможность виртуального туризма и общения.

- Приглашаем всех желающих присоединиться к вологодским посткроссерам! Участники клуба смогут обрести не только новое увлекательное хобби, но и новых друзей, а также возможность интересно проводить время в теплом кругу единомышленников, - сообщает областная библиотека.

Следить за новостями клуба можно в его официальной группе в соцсети.

Тэги: открытки, хобби
Фото: vk.com/club173151322

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