В Вологде осудили 55-летнего мужчину, который пытался изнасиловать двух маленьких девочек

В Вологде вынесли приговор 55-летнему мужчине, который развращал и пытался изнасиловать 6-летнюю девочку и ее 4-летнюю сестру. Инцидент произошел в Шексне в апреле этого года.

Судом и следствием было установлено, что весной обвиняемый освободился из колонии, в которой отбывал наказание за кражу. Семья дальних родственников из Шексны приютила его у себя.

- В семье воспитывались две малолетние девочки. В утреннее время в один из дней апреля 2018 года, воспользовавшись отсутствием в комнате квартиры матери детей и других родственников, подсудимый принялся развращать сначала 6-летнюю девочку, а затем ее 4-летнюю сестру, попытавшись также изнасиловать их, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

О произошедшем узнала мать девочек и сообщила следователям. Было проведено освидетельствование пострадавших, мужчину задержали в качестве подозреваемого, а потом суд принял решение о его аресте на период следствия.

- Несмотря на принятые мужчиной меры по уничтожению следов своего преступления и малолетний возраст потерпевших, следствию удалось собрать достаточно доказательств его причастности, проведены психолого-психиатрические экспертизы девочкам, подтвердившие обоснованность их показаний и комплекс иных следственных действий и экспертиз, включая генотипоскопические, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Психиатры обнаружили у обвиняемого психическое расстройство, однако оно не влечет его невменяемость и не связанно с патологией в форме педофилии.

Приговором суд мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.