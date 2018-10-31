Резиновый офис: как деньги за имущество банкротящегося «Вологдастроя» перевели не на тот счет

Евгения Сибирцева

Вологодское УФАС выявило нарушения при продаже имущества банкротящегося ПАО «Вологдастрой». Организатором торгов выступило ООО «Троя» - фирма, зарегистрированная в том же офисе, что и ООО "Аудит", учредитель которого Василий Анчуков подписал договор на снос здания «Труда» на улице Орлова. А выиграло торги ООО «УТ СФЕРА» из соседнего офиса. Правда, оказалось, что задаток за него внесло ООО «Новотек», зарегистрированное, как ни странно, в том же здании на Мира, 17.

Торги не по правилам

Среди имущества «Вологдастроя», которое было продано в октябре, - более десятка земельных участков для ИЖС и несколько жилых домов в Вологде (см. список в галерее). Вскоре выяснилось, что торги были проведены с нарушениями – фирма ООО «УТ СФЕРА», ставшая победителем, не внесла задаток. За нее это сделало ООО «Новотек», причем задаток в размере 10% от начальной цены продажи имущества поступил не на те реквизиты, которые были указаны в сообщении о проведении торгов.

На это нарушение в УФАС пожаловался индивидуальный предприниматель Л. В ведомстве подтвердили, что жалоба обоснованна.

Для перечисления задатка организатор торгов ООО «Троя» указало два счета – в отделении ПАО Сбербанка и филиале Банка ВТБ. Но деньги поступили на расчетный счет «Трои» в АО «Россельхозбанк».

- Как следует из пояснений ООО «Троя», в качестве задатка от заявителя ООО «УТ СФЕРА» в размере 1 272 690 руб. организатором торгов на основании письма ООО «Новотек» от 08.10.2018, письма ООО «УТ СФЕРА» от 08.10.2018 был учтен задаток, ранее поступивший от ООО «Новотек» по платежному поручению № 658 и находящийся на счете организатора торгов в АО «Россельхозбанк». ООО «Новотек» перевело денежные средства в размере 3 395 520 руб. в счет оплаты задатка по договору о задатке Вологдастрой-Л1 на расчетный счет ООО «Троя», находящийся в АО «Россельхозбанк» (Санкт-Петербургский региональный филиал), а не на указанные в сообщении о продаже счета для перечисления задатка в банках ПАО Сбербанк и Банк ВТБ, - говорится в решении Вологодского УФАС.

Представитель ООО «Троя» на заседании комиссии УФАС не смог пояснить, с какой целью ООО «Новотек» перечислило задаток на другой счет, а также назвать причины, почему «Троя» не вернула задаток ООО «Новотек», и задаток продолжал находиться на счете ООО «Троя» с 23.08.2018 до окончания процедуры проведения торгов.

- В перечне документов, приложенных к заявке ООО «УТ СФЕРА» от 08.10.2018 не было также и писем от 08.10.2018 ООО «Новотек», от 08.10.2018 ООО «УТ СФЕРА», в соответствии с которыми ООО «Новотек» просило учесть ранее поступившие денежные средства на счет Организатора торгов в АО «Россельхозбанк» в качестве задатка за ООО «УТ СФЕРА», - сообщает УФАС.

Вологодское УФАС заключило, что заявку ООО «УТ СФЕРА» незаконно допустили к участию в торгах, так как она не внесла задаток согласно правилам аукциона.

По решению УФАС от 29 октября ООО «Троя» обязано отменить протокол о результатах продажи имущества ПАО «Вологдастрой» и пересмотреть поступившие на торги заявки.

"Резиновое" здание на Мира, 17. Фото avatars.mds.yandex.net

Резиновые офисы

ПАО «Вологдастрой» (застройщик дома на Окружном шоссе, 26а), сейчас зарегистрированное в Москве, было признано банкротом 23 марта 2018 года. Имущество фирмы было выставлено на продажу, а организатором торгов стало ООО «Троя», зарегистрированное на ул. Мира, д. 17, офис 210 в Вологде. Согласно результатам торгов по двум лотам, опубликованным 16 октября, победителем стала фирма, находящаяся по тому же адресу в соседнем офисе 212, - ООО "УТ СФЕРА".

Более десятка земельных участков и жилых домов в лоте № 1 эта компания купила всего за 12 729 600 рублей. Лот № 2 (два земельных участка под административные здания: площадью 505,5 кв.м. и площадью 168,5 кв.м. по адресу пер. Слесарный, д. 41) достался за 2 721 056 рублей этой же фирме.

Интересно, что начальная цена этих лотов была выше в два-три раза – лот № 1 был выставлен за 37 728 000 рублей, а лот № 2 - за 5 252 400 рублей.

Учредитель и директор ООО «Троя», проводившего торги – Юлия Березина. Но тому же адресу, в том же самом офисе 210 (!), зарегистрировано еще одно ООО «Троя». Его директор и один из учредителей - Елена Проценко.

В этом же здании, но в офисе 14, у Юлии Березиной зарегистрирована еще одна фирма – ООО «Артгрупп». Как ни странно, но в том же офисе 14 зарегистрировано и ООО «Новотек», внесшее на торги задаток за ООО «УТ СФЕРА», которое, как было упомянуто выше, тоже находится на Мира, 17 – в офисе 212. Учредитель и руководитель «УТ СФЕРА» - Светлана Едемская. Она возглавляет еще более десятка фирм, и все они тоже зарегистрированы на Мира, 17, некоторые в одном офисе. Один из самых «вместительных» - офис 212, там находится аж 47(!) фирм.

Офис 210 на Мира, 17 «приютил» не только фирму «Троя». Как ранее писал Newsvo, в этом же офисе зарегистрировано ООО «Аудит», которое возглавляет Василий Анчуков, заключивший договор на снос здания «Труда». К слову, сам «Аудит» после сноса собрался банкротиться.

Напомним, учредитель ООО "Аудит" Василий Анчуков является директором, учредителем или конкурсным управляющим более 40 фирм. А 27 мая 2018 года Анчуков участвовал в "Зеленом марафоне" "Бегущие сердца" в команде ООО "Новотек" в Вологде.

К слову, Юлия Березина и Елена Проценко возглавляющие две разные «Трои» по одному и тому же адресу, вместе с Марией Ровенской являются учредителями ВРОО "Северо-Западный Центр Защиты Прав Потребителей". Оно «влезло» в тот же офис 210 на улице Мира, 17, где уже ютятся две «Трои», «Аудит» и еще несколько фирм.

А в офисе 212, где находится выигравшее торги ООО «УТ СФЕРА», зарегистрирована еще одна фирма Марии Ровенской и Елены Проценко - АО "БЦ "Вологда-Консалтинг". Кстати, Василий Анчуков является учредителем и директором фирмы с таким же названием, которая занимает офис по соседству – 201.

Добавим, что 27 ноября ООО «Троя» будет продавать еще один лот с имуществом банкротящегося "Вологдастроя" – железнодорожный подъездной путь, здания и земельные участки на Элеваторной, д. 37а – за 31 580 000 рублей.