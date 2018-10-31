Хоккеисты череповецкой "Северстали" проиграли рижскому "Динамо" со счетом 3:0

Хоккеисты череповецкой "Северстали" проиграли рижскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра, прошедшая в столице Латвии, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев площадки. Одна шайба влетела в ворота Доминика Фурха во втором периоде, ещё дважды рижане поразили ворота череповчан в третьем. Отметим, что третья шайба влетела уже в пустые ворота, после того, как тренерский штаб "Северстали" заменил вратаря на шестого полевого.



«Сегодня "Динамо" было намного свежее. В отличии от нас они показывапи хорошее движение. Тем не менее, после двух периодов преимущество соперников было минимальное. В раздевалке поговорили с ребятами, что всё возможно. Даже когда соперник играет мощнее нас, мы можем вытащить матч. Но, к сожалению, выходя на третий период, мы получаем 8 минут меньшинства. В такой ситуации тяжело вытаскивать матч. В графе "забитые шайбы" у нас ноль. Я не знаю, что делают нападающие на поле....» — сказал на послематчевой Пресс-конференции гл. тренер "Северсталь" Александр Гулявцев, цитата по сайту severstalclub.ru



В следующем матче, завтра, череповчане сыграют против нижегородского "Торпедо", этим матчем для "Северстали" завершится выездная серия.





