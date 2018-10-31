"Вологда-Чеваката" дважды проиграла "Политех-СамГУ" в Самаре

Баскетболистки "Вологды-Чевакаты", во втором туре Суперлиги 1 встречались с самарским "Политех-СамГУ". Если первый матч завершился полным разгромом вологжанок 67:80, то во втором шла борьба до последних минут. "Пчелки" вели после трех четвертей с минимальной разницей в счете - 50:48 - но упустили "нити игры" в заключительной четверти, проиграв её с разницей в 6 очков 13:18, как итог - 66:63 в пользу самарской команды.



«Обидное поражение во втором матче в Самаре. Конечно, мы настраивались на победу, и в этот раз для нее действительно не хватило совсем немного. Но расстраиваться и переживать некогда. Мы возвращаемся домой и продолжаем работать, впереди важные матчи в Сыктывкаре с соперником, с которым уже удалось попробовать свои силы в Кубке России. Настрой боевой», - подвела итог матчей игрок "Чевакаты" Анна Бежелукова, которая набрала 11 очков во втором матче.

Самой результативной у вологжанок стала Екатерина Кузьменкова, она набрала 16 очков в первой игре и 15 во второй.



В следующем туре, 6 и 7 ноября "Вологда-Чеваката" встретиться с Сыктывкарской "Никой".



