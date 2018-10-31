Комитет по охране памятников Вологодской области начал административное расследование по факту сноса дома купца Назарова
Комитет по охране памятников Вологодской области проведет административное расследование по факту сноса памятника архитектуры регионального значения - Дома купца Назарова на Чернышевского, 2.
«По мнению Комитета, подрядной организацией, осуществляющей работы на рассматриваемом объекте культурного наследия, допущены нарушения при проведении разборки и складирования конструктивных элементов объекта. По данному факту Комитетом начато административное расследование», - говорится в ответе ведомства на запрос Newsvo.
Напомним, в ночь на 26 октября, градозащитное движение «Настоящая Вологда» сообщило, что к памятнику архитектуры на Чернышевского, 2 в Вологде приехала тяжелая техника, а два работника без реставраторов и прорабов перекидывают вперемешку из общей груды снесенного дома маркированные и не маркированные элементы, сообщили активисты градозащитного движения «Настоящая Вологда». В данный момент здание фактически разрушено.
Как ранее сообщал Newsvo, аукцион по продаже дома купца Назарова прошел 10 августа. Двухэтажный памятник культуры регионального значения был продан за 1 рубль, а прилегающий к нему земельный участок площадью порядка 300 кв. м - за 400 тысяч рублей. Владельцем дома стала врач-гастроэнтеролог Вологодской областной клинической больницы Камилла Абисалова.
- Новый владелец здания на Чернышевского, 2, обязан восстановить его в первоначальном виде с учетом рекомендаций органов охраны памятников, и мы очень рады, что инвестор готов к такой работе. Это, безусловно, потребует от владельца солидных затрат, ведь дом по эскизному проекту реставрации должен быть передвинут на 7 метров от улицы Чернышевского. Но надеюсь, что в конечном итоге, мы увидим отреставрированный памятник, который станет украшением областной столицы, – говорил тогда мэр Вологды Сергей Воропанов.
Предполагалось, что работа по переносу памятника будет включать несколько этапов: подготовка площадки, обследование обгоревших конструкций сруба, его маркировка, складирование, а затем восстановление на новом месте. Завершить все работы планировали к лету 2019 года. Реконструкцией занимается подрядная организация ООО «СтарГрад», которую ранее критиковали градозащитники за разрушение других исторических домов в Вологде.
Дом купца Назарова – это памятник архитектуры регионального значения, построенный в начале XX века. Здание было известно трехарочным балконом, где среди элементов декора использовались штурвалы. Это был последний дом со штурвалами в Вологде.
Напомним, этот исторический дом горел уже три раза. После пожаров там пропал ценный декор.