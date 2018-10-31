Двое жителей Великого Устюга украли со склада фабрики цветной лом на 100 тысяч рублей

В Великом Устюге со склада фабрики украли лом цветных металлов на 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Заявление поступило в отдел полиции от директора одной из местных фабрик. Ущерб составил порядка 100 тысяч рублей. Полицейские вычислили подозреваемых в краже – ими оказались 19-летний и 21-летний местные жители. В течение нескольких дней молодые люди проникали в склад через окно в подвале и тайком выносили металл с территории здания. В основном, это были детали от старых станков, которые злоумышленники разбирали на месте, уносили с собой и позже продавали в пункт приема металлолома.

- В беседе с полицейскими задержанные пояснили, что похитили имущество с целью дальнейшей перепродажи. Вырученные денежные средства они потратили по своему усмотрению, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

По данному факту следователями ОМВД России по Великоустюгскому району возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража). Молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.