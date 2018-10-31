В селе Кубенском дом культуры передаст церкви зал для дискотек

Здание дома культуры в селе Кубенском Вологодского района передадут церкви. Речь идет о помещениях на Ленина, 48 - в дореволюционное время это был храм святого Димитрия Солунского, потом к нему сделали пристройку и разместили дом культуры.

Вопрос передачи храма в собственность Вологодской епархии обсудили настоятель храма Святой Троицы села Кубенское Николай Попугаев, глава Вологодского района Сергей Жестянников и глава Кубенского сельского поселения Леонид Черняев.

- Отец Николай рассказал, что сейчас в бывшем храме проходят дискотеки, а танцпол находится в алтарной части. Священнослужители предложили передать здание храма им и сообщили, что готовы его восстановить. Это полностью совпадает с нашей позицией. В ближайшее время глава поселения Леонид Николаевич Черняев организует общественное обсуждение, после чего будет принято окончательное решение. Однако при этом нужно обеспечить возможность досуга молодежи – реконструировать актовый зал ДК, чтобы в нем можно было проводить различные культурно-массовые мероприятия, - написал на своей странице Сергей Жестянников.