В селе Кубенском дом культуры передаст церкви зал для дискотек

31.10.2018 [Общество]
В селе Кубенском дом культуры передаст церкви зал для дискотек

Здание дома культуры в селе Кубенском Вологодского района передадут церкви. Речь идет о помещениях на Ленина, 48 - в дореволюционное время это был храм святого Димитрия Солунского, потом к нему сделали пристройку и разместили дом культуры.

Вопрос передачи храма в собственность Вологодской епархии обсудили настоятель храма Святой Троицы села Кубенское Николай Попугаев, глава Вологодского района Сергей Жестянников и глава Кубенского сельского поселения Леонид Черняев.

- Отец Николай рассказал, что сейчас в бывшем храме проходят дискотеки, а танцпол находится в алтарной части. Священнослужители предложили передать здание храма им и сообщили, что готовы его восстановить. Это полностью совпадает с нашей позицией. В ближайшее время глава поселения Леонид Николаевич Черняев организует общественное обсуждение, после чего будет принято окончательное решение. Однако при этом нужно обеспечить возможность досуга молодежи – реконструировать актовый зал ДК, чтобы в нем можно было проводить различные культурно-массовые мероприятия, - написал на своей странице Сергей Жестянников.

Глава Вологодского района поручил начальнику районного управления культуры, молодежной политики и туризма проработать вопрос реконструкции актового зала в рамках областного проекта «Сельский дом культуры».

Тэги: культуры, церковь
Фото со страницы Сергея Жестяникова

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