В Шексне сотрудник колонии за взятки проносил осужденным наркотики и мобильники

В Шексне по подозрению в получении взяток задержан 24-летний сотрудник исправительной колонии №12. За незаконное вознаграждение молодой человек проносил на территорию учреждения наркотики и телефоны для осужденных. В этой колонии он проработал около года.

По версии следствия, в октябре 2018 года подозреваемый договорился с заключенным исправительного учреждения о доставке из Череповца и проносе запрещенного к использованию мобильного телефона и комплектующих к нему.

- Свое намерение обвиняемый исполнил, передав осужденному мобильный телефон марки «Samsung S9» с комплектующими. За указанные незаконные действия сотрудник колонии получил в качестве взятки мобильный телефон марки «IPhone SE» общей стоимостью 18,5 тыс. рублей, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователи предотвратили поставку в колонию наркотиков и сейчас ищут доказательства проноса на режимную территорию наркотических средств.

- Следователи СКР изъяли мобильные телефоны, осмотрели вещественные доказательства, назначили 12 экспертиз в рамках уголовного дела, включая химические по наркотическим веществам, которые обнаружены следователями в 5 тайниках (закладках) на территории Шекснинского района, из которых обвиняемый предполагал постепенно перемещать запрещенное вещество на территорию колонии, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Следователями сейчас также анализируется документация о служебной деятельности обвиняемого, принятого на службу лишь осенью 2017 года, сопоставляются данные о движении денежных средств на его счете, банковская карта по которому изъята.

Кроме того, проверяется причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступлений. Всех, кому что-либо известно о преступной деятельности сотрудника колонии, Следственный комитет просит сообщить об этом по тел. 8(8172) 57-21-32, 57-21-35 или в ближайший отдел полиции.