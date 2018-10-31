Череповецкое военное инженерное училище радиоэлектроники возглавил Сергей Булыгин

Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники возглавил полковник Сергей Булыгин, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

Сергей Булыгин является уроженцем Череповца и выпускником ЧВВИУРЭ, имеет ученую степень кандидата технических наук, ранее проходил службу в Москве.

Предыдущий руководитель училища, генерал-майор Андрей Долгов, как сообщает официальный сайт Череповца, уходит на повышение в Москву. Он возглавлял учебное заведение с 2013 года.