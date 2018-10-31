На отремонтированных трассах в Вологде установили недоступные для инвалидных колясок пандусы

Пандусы к автобусным остановкам, установленные на отремонтированных участках трасс Вологда-Медвежьегорск и Вологда-Новая Ладога, оказались недоступны для людей на инвалидных колясках. Угол их наклона не соответствует нормативам - подъем слишком крутой. Недоступен для маломобильных групп населения и новый надземный переход на трассе М8 "Москва – Архангельск" в поселке Фофанцево.

О нарушениях федерального законодательства в областной департамент дорожного хозяйства и транспорта сообщил председатель Вологодской городской общественной организации инвалидов Максим Выдров.

- В конце августа обратился в департамент с двумя вопросами. Первый касался строительства новых дорог А114 "Вологда – Новая Ладога", A119 "Вологда – Медвежьегорск". Дело в том, что при строительстве пешеходных путей к остановочным павильонам, дорожники продублировали лестницы пандусами, уклон которых не соответствует установленным нормативам. Второй вопрос касался строительства надземного перехода на трассе М8 "Москва – Архангельск" в поселке Фофанцево, который недоступен для маломобильных групп населения. Вместо пандусов надземные переходы снабжают подъемниками для кресел-колясок, - пишет в соцсети Максим Выдров.

В департаменте ответили, что отношения к этим дорогам не имеют, поэтому как-либо повлиять на устранение нарушений не могут. Там заявили, что все мероприятия с перерезанием ленточек, в которых они участвуют при открытии дорог, проводятся лишь в рамках взаимодействия:

- По телефону на вопрос о контроле со стороны области добавили, что это федеральная структура, повлиять на нее никто не может, а все выезды и перерезания лент – это лишь мероприятия в рамках взаимодействия, - говорит Максим.

Примечательно, что недоступные для людей с ограниченными возможностями здоровья сооружения успешно прошли госэкспертизу.

Об этом Максиму Выдрову сказали в Упрдор «Холмогоры» - они занмиались ремонтом трассы. Там ответили, что проекты ремонта указанных дорог, в которых предусмотрено в том числе и обустройство пандусов, прошли государственную экспертизу, а потому соответствуют всем нормативам. Почему на пешеходном переходе в Фофанцево установлены подъемники, а не пандусы, Максиму Выдрову не ответили вовсе, лишь уточнив, что платформы находятся в исправном состоянии. Чтобы ими воспользоваться, инвалид должен позвонить по номеру, указанному на табличке, и нему подойдет дежурный.