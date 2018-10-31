На отремонтированных трассах в Вологде установили недоступные для инвалидных колясок пандусы

31.10.2018 [Общество]

Пандусы к автобусным остановкам, установленные на отремонтированных участках трасс Вологда-Медвежьегорск и Вологда-Новая Ладога, оказались недоступны для людей на инвалидных колясках. Угол их наклона не соответствует нормативам - подъем слишком крутой. Недоступен для маломобильных групп населения и новый надземный переход на трассе М8 "Москва – Архангельск" в поселке Фофанцево.

 

О нарушениях федерального законодательства в областной департамент дорожного хозяйства и транспорта сообщил председатель Вологодской городской общественной организации инвалидов Максим Выдров.

- В конце августа обратился в департамент с двумя вопросами. Первый касался строительства новых дорог А114 "Вологда – Новая Ладога", A119 "Вологда – Медвежьегорск". Дело в том, что при строительстве пешеходных путей к остановочным павильонам, дорожники продублировали лестницы пандусами, уклон которых не соответствует установленным нормативам. Второй вопрос касался строительства надземного перехода на трассе М8 "Москва – Архангельск" в поселке Фофанцево, который недоступен для маломобильных групп населения. Вместо пандусов надземные переходы снабжают подъемниками для кресел-колясок, - пишет в соцсети Максим Выдров.

В департаменте ответили, что отношения к этим дорогам не имеют, поэтому как-либо повлиять на устранение нарушений не могут. Там заявили, что все мероприятия с перерезанием ленточек, в которых они участвуют при открытии дорог, проводятся лишь в рамках взаимодействия:

- По телефону на вопрос о контроле со стороны области добавили, что это федеральная структура, повлиять на нее никто не может, а все выезды и перерезания лент – это лишь мероприятия в рамках взаимодействия, - говорит Максим.

Примечательно, что недоступные для людей с ограниченными возможностями здоровья сооружения успешно прошли госэкспертизу.

Об этом Максиму Выдрову сказали в Упрдор «Холмогоры» - они занмиались ремонтом трассы. Там ответили, что проекты ремонта указанных дорог, в которых предусмотрено в том числе и обустройство пандусов, прошли государственную экспертизу, а потому соответствуют всем нормативам. Почему на пешеходном переходе в Фофанцево установлены подъемники, а не пандусы, Максиму Выдрову не ответили вовсе, лишь уточнив, что платформы находятся в исправном состоянии. Чтобы ими воспользоваться, инвалид должен позвонить по номеру, указанному на табличке, и нему подойдет дежурный.

- Здравомыслящему человеку понятно, что подъемники работать не будут, особенно зимой, а значит, инвалиды не воспользуются переходом. А кроме инвалидов есть пожилые люди, родители с детскими колясками, маленькие дети и временно нетрудоспособные. Но, это надо всего лишь людям. А у руководителей ФКУ "Упрдор "Холмогоры" заключение экспертизы. И дела им нет до того, что 43 млн. рублей потратили на строительства перехода в п.Фофанцево, а он не отвечает требованиям доступной среды, - пишет Максим Выдров.

Тэги: инвалиды, нарушения, пандусы
Фото из архива Максиму Выдрова

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде на перекрестке улиц Козленской и Яшина перевернулся внедорожник
В детсаду “Аленький цветочек” в Вологде родителей попросили сдать по 2500 рублей на телевизор и другие предметы
Обманутых дольщиков в правительстве Вологодской области встретили силовики с автоматами
Дом купца Назарова в Вологде снесли экскаватором под видом реставрации
Экс-директора школы №1 в Вологде приговорили к условному сроку за мошенничество
Череповчанин подал в суд на ресторан из-за отсутствия в салате «любви повара»
Более половины актов налоговой инспекции в отношении вологодских предпринимателей в 2015-16 гг оказались незаконными
В Череповце ночью пришлось вскрывать квартиру с детьми, которые остались одни
В Вологде участок возле детской художественной школы отдали Росгвардии
Жители деревни Арзубиха Харовского района получили отписку на просьбу спасти деревню
30.10.2018 [Политика]

Администрация Вологды планирует взять в кредит 400 млн рублей

2693
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Резиновый офис: как деньги за имущество банкротящегося «Вологдастроя» перевели не на тот счет
Хоккеисты череповецкой "Северстали" проиграли рижскому "Динамо" со счетом 3:0
"Вологда-Чеваката" дважды проиграла "Политех-СамГУ" в Самаре
Комитет по охране памятников Вологодской области начал административное расследование по факту сноса дома купца Назарова
Двое жителей Великого Устюга украли со склада фабрики цветной лом на 100 тысяч рублей
В селе Кубенском дом культуры передаст церкви зал для дискотек
В Шексне сотрудник колонии за взятки проносил осужденным наркотики и мобильники
 
31.10.2018 [Общество]

Резиновый офис: как деньги за имущество банкротящегося «Вологдастроя» перевели не на тот счет

1016
0
31.10.2018 [БлогоVO]

Забытые люди в деревне годами живут в холоде

311
0
31.10.2018 [Обзор Прессы]

Череповчанка отсудила у клиники 400 тысяч рублей за некачественное протезирование зубов

330
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика