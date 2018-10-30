Полезная барахолка: куда в Вологде сдать одежду и обувь в помощь нуждающимся

Оксана Крылова

Если у вас дома лежат ненужные одежда и обувь в отличном состоянии или вы наоборот нуждаетесь в таких вещах, то наш материал подскажет, куда можно обратиться в Вологде, чтобы сдать или приобрести эти вещи. Newsvo сделал обзор организаций, которые помогают многодетным семьям и всем нуждающимся.

У организаций схожие требования к дарителям: приносить вещи по сезону; одежда должна быть чистой, без катышков, дыр и пятен; обувь - чистая, незаношенная и нестоптанная; нижнее белье и носки принимаются только новые. Организаторы и волонтеры просят дарителей ценить время друг друга и приносить вещи только в хорошем состоянии.

«Лавка добра»

- Нужны обычные вещи (кофты, брюки, платья), в которых человек может вести нормальную жизнь в обществе: ходить на работу, на прогулку, в школу,- рассказала организатор благотворительного магазина «Лавка добра» Елена Сысоева.

Игрушки принимаются в хорошем состоянии, неломаные. Мягкие игрушки нужно предварительно постирать. Пакеты и коробки, в которых сдаются вещи, также должны быть чистыми.

Схема работы "Лавки добра":

- Люди отдают нам ненужные вещи в хорошем состоянии, мы эти вещи сортируем: 80% распределяется по городским благотворительным организациям различного профиля и раздаются нуждающимся, а 20 % вещей остается "Лавке добра", и используется в дальнейшем для продажи в интернете и на площадках благотворительных проектов.

Оставшаяся после покрытия всех статей расходов прибыль перечисляется на благотворительность, в том числе на поддержку подопечных фонда "Хорошие люди".

Адрес и время работы для тех, кто сдает: Фонд поддержки гражданских инициатив, ул. Советский проспект, 35а, вход со двора. По будням с 9:00 до 21:00, по выходным с 10:00 до 17:00. Принесенные вещи можно оставить на вахте.

Адрес и время работы для тех, кто нуждается: ул. Зосимовская, 17 по предварительной договоренности по тел.: 8-963-352-79-50 (Елена )

Для кого: в первую очередь благотворительный магазин оказывает помощь пожилым людям, людям с особенностями развития, малоимущим и многодетным семьям.

Обращаться в «Лавку добра» можно раз в три месяца. За одно посещение разрешается брать до десяти вещей, при себе необходимо иметь подтверждающие документы.

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"Лавка добра". Фото: vk.com/lavkadobra35

«Сотвори добро»

Команда волонтеров «Сотвори добро» по субботам проводит акцию «Из рук в руки».

Адрес и время работы для тех, кто сдает вещи или нуждается в них: каждую субботу с 11:00 до 13:00, склад по адресу улица Козленская, 40б.

- Если при входе вас не встречают, просим звонить по номеру указанному в объявлении на двери. Дверь на склад на автоматическом домофоне,- сообщают организаторы акции.

Для кого: малоимущие и многодетные семьи.

Чтобы взять вещи, необходимо оставить комментарий под постом на конкретную дату визита, указать свои ФИО и статус. На сегодняшний день в группе открыта запись на 3 ноября. При себе необходимо иметь подтверждающие документы*.

В группе нет строгого временного ограничения при посещении склада, однако организаторы "Сотвори добро" просят у нуждающихся понимания:

- Большая просьба тем, кто был совсем недавно или ходит каждые выходные, дайте возможность придти другим нуждающимся и выбрать вещи! - сообщается на стене группы.

* Документ, подтверждающий доход семьи, т. е. наличие трудной жизненной ситуации, связанной с малообеспеченностью семьи и ее нуждаемостью (внимание: наличие удостоверения многодетной семьи не свидетельствует о нуждаемости).

Склад «Сотвори добро». Фото: vk.com/sotvoridobro

Отделение социальной адаптации

Желающие помочь людям без определенного места жительства, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, могут принести вещи и другие необходимые предметы в Отделение социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий БУ СО ВО "КЦСОН г. Вологды и Вологодского района".

Адрес и время работы: ул. Набережная 6 Армии, 87. Ежедневно с 8:00 до 20:00.

Вещи принимает администратор (ред. - вход там же, где Дом ночного пребывания, 2 этаж).

Получить дополнительную информацию можно по телефону: 54-48-83 (по будням с 8:00 до 17:00).

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Дом ночного пребывания. Фото: Newsvo.

Территориальный центр помощи семье и детям города Вологды

Центр не специализируется на сборе одежды и обуви, однако если выхотите помочь нуждащимся семьям, то их примут.

- Мы не обладаем полномочиями принимать вещи. Однако если вещи приносят, то не отказываем, принимаем. Принимаются детские и взрослые вещи только в хорошем состоянии,- рассказала заместитель директора Ольга Лобытова.

Адрес и время работы для тех, кто сдает вещи или нуждается в них: ул. Энгельса, 61. С пн по пт с 8:30 до 17:00 (обед с 13:00 до 13:30). Предварительно нужно позвонить по тел: 54-39-72.