В Харовском районе будут судить мужчину, из-за курения которого при пожаре погиб его брат

30.10.2018 [Происшествия]

В Харовском районе будут судить мужчину, из-за курения которого в пьяном виде в огне погиб его 55-летний брат. Как ранее сообщал Newsvo, трагедия произошла рано утром 10 мая в деревне Алферовская.

По версии следствия, в ту ночь 57-летний обвиняемый, будучи пьян, лежал на кровати в одной из комнат дома и курил сигарету. Потом мужчина уснул, не убедившись в том, что окурок сигареты потушен.

- В результате его неосторожных действий произошло возгорание, предметы мебели и обстановки в комнате охватило огнем, а затем и весь дом. Во время возникновения пожара мужчина проснулся и выбежал из дома, а спавший на кровати в комнате его 55-летний брат не смог покинуть помещение дома и погиб, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Экспертиза признала обвиняемого невменяемым – из-за психического расстройства он не мог осознавать характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Материалы уголовного дела переданы в суд для решения вопроса о принудительном лечении мужчины.

Тэги: курение, пожар, гибель человека

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