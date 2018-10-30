В Вытегре администрация выселила пьяницу из муниципальной квартиры через суд

30.10.2018 [Общество]

Администрация Вытегры выселила мужчину из муниципальной квартиры через суд. Срок действия договора социального найма жилья, который ранее заключили с ним власти, истек еще в мае, но съезжать вытегорец не спешил.

- Мужчина продолжал незаконно проживать в квартире и добровольно ее покидать отказывался. При этом он вел асоциальный образ жизни, часто употреблял спиртные напитки, - сообщили Newsvo в УФССП по Вологодской области.

На жилье уже претендовала семья погорельцев, поэтому власти обратились в суд с иском о принудительном выселении мужчины. Тот вынес решение в пользу городских властей. В итоге судебные приставы вместе с представителем администрации города и участковым выехали по адресу, исполнив решение суда о выселении гражданина.

Тэги: квартира, муниципальное имущество

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