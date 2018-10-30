В Череповце "Лада Веста" опрокинула светофор: водитель сбежал
В Череповце "Лада Веста" опрокинула светофор. После этого водитель с места ДТП скрылся, а машину пришлось эвакуировать на штрафстоянку.
ДТП произошло сегодня в 5:20 утра на улице Столеваров.
- Автомобиль марки "Лада Веста" двигался по крайней левой полосе улицы Сталеваров со стороны Зашекснинского района. Водитель не справился с управлением и врезался в светофорный столб. В результате чего произошло его опрокидывание. Когда наряд подъехал, водителя в машине не было. Автомобиль отправлен на штрафстоянку. Хозяин транспортного средства до настоящего времени не объявился. Сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия по поиску хозяина, так как хозяин и тот, кто был за рулем автомобиля в момент ДТП могут оказаться и разными людьми, - рассказала старший инспектор пропаганды ОГИБДД по Череповцу Анна Залюбовская.