В Череповце "Лада Веста" опрокинула светофор: водитель сбежал

30.10.2018 [Происшествия]

В Череповце "Лада Веста" опрокинула светофор. После этого водитель с места ДТП скрылся, а машину пришлось эвакуировать на штрафстоянку.

ДТП произошло сегодня в 5:20 утра на улице Столеваров.

- Автомобиль марки "Лада Веста" двигался по крайней  левой полосе улицы Сталеваров со стороны Зашекснинского района. Водитель не справился с управлением и врезался в светофорный столб. В результате чего произошло его опрокидывание. Когда наряд подъехал, водителя в машине не было. Автомобиль отправлен на штрафстоянку. Хозяин транспортного средства до настоящего времени не объявился. Сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия по поиску хозяина, так как хозяин и тот, кто был за рулем автомобиля в момент ДТП могут оказаться и разными людьми, - рассказала старший инспектор пропаганды ОГИБДД по Череповцу Анна Залюбовская.

Тэги: ДТП
Фото: vk.com/dtp.cherepovets

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