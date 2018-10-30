Администрация Вологды планирует взять в кредит 400 млн рублей. 16 октября на сайте госзакупок появились четыре аукциона по поиску подрядчиков на оказание услуг по открытию кредитных линий по 100 млн рублей каждая.

Заявки принимаются до 1 ноября, сами аукционы намечены на 6 ноября. В условиях госзакупки прописано, что ставка не должна превышать 8,5% годовых (т.е. 8,5 млн рублей в год за каждый из четырех кредитов), отсутствие комиссионных платежей, а также возможность досрочного возврата привлеченных кредитных средств. Деньги подрядчик должен будет предоставить в течение 90 дней с даты заключения муниципального контракта.

Иногда подобные аукционы проводятся, чтобы заместить более дорогие кредиты более дешевыми - по состоянию на начало 2018 года муниципальный долг Вологды составлял 2 млрд 186 млн рублей.

Мэр Вологды Сергей Воропанов в январе этого года поставил задачу сократить затраты на обслуживание муниципального долга на 30 млн рублей.