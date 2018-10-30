В Кадуйском районе уже неделю ищут пропавшего местного жителя

В Кадуйском районе пропал 40-летний житель деревни Зеленый берег Михаил Леонидович Никонов. Последний раз мужчину видели 19 октября на мосту реки Андоги.

Поисково-спасательный отряд "Ты не один" получил заявку на поиски Михаила Никонова накануне и подключился к поиску мужчины. Как сообщается в группе "Ты не один", требуется помощь добровольцев (обращаться по тел.: 8-911-505-68-98).

Приметы пропавшего: рост 175-180 см, карие глаза, худощавого телосложения, седые волосы (имеются залысины).

Также ведутся поиски 39-летней вологжанки Ольги Анатольевны Толстиковой. 24 октября около трех часов дня она ушла из дома в микрорайоне ПЗ -34 в Вологде и пропала.

Приметы: рост 160см, длинные вьющиеся волосы. Была одета: черная матерчатая куртка, темные брюки, черные ботинки. При себе имела: серая сумка, мобильный телефон.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Михаила Никонова или Ольги Толстиковой просят сообщить по тел.: 102-полиция либо по тел: 8-911-505-68-98 - волонтеры.