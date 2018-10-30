2 ноября в Вологде пройдет «Большой этнографический диктант»

30.10.2018 [Общество]

2 ноября в Вологодской областной научной универсальной библиотеке будут писать «Большой этнографический диктант». Акция будет интересна всем, кто увлечен культурой народов России. Участникам предложат тест из 30 вопросов, 20 – по истории и культуре России в целом, 10 связаны с традициями региона, в котором проводится диктант.

«Диктант направлен на то, чтобы люди заинтересовались традициями, историей, культурой России. Чтобы, поучаствовав и столкнувшись с трудностями, они обратились к литературе, посвященной нашему краю и стране», – рассказал заместитель губернатора области Евгений Богомазов.

Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы 10 ноября на сайте miretno.ru и сайте Федерального агентства по делам национальностей fadn.gov.ru.

Начало диктанта в 10 часов. Регистрация начинается в 9 часов 30 минут.

Тэги: диктант, этнография

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