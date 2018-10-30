В Череповце задержали бывшего наркоторговца, который избивал 8-летнего ребенка своей любовницы

В Череповце задержали ранее судимого за сбыт наркотиков череповчанина, который избивал 8-летнего ребенка своей любовницы. Кроме того, он бил и саму женщину. Факт насилия вскрылся случайно - к правоохранителям обратилась неизвестная череповчанка.

В подразделение по делам несовершеннолетних позвонила неизвестная женщина и сообщила о факте избиения в семье малолетнего ребенка. Накануне вечером ПДН передало эту информацию в следственный комитет.

По месту жительства ребенка выехали следователи. В ходе осмотра места происшествия они обнаружили следы крови. В ходе беседы с мальчиком выяснились обстоятельства причинения ему побоев. Правоохранители организовали медосвидетельствование ребенка, а также назначили проведение экспертизы для определения характера и тяжести причиненных ему телесных повреждений.

Подозреваемым в совершении преступления оказался 22-летний приятель матери. Мужчину задержали в тот же день ближе к полуночи.

- По данным следствия, в июне-октябре 2018 года подозреваемый, навещая мать ребенка, неоднократно наносил мальчику побои. Со слов его 29-летней матери, она однажды стала свидетелем произошедшего, вступилась за сына, но была также избита и приятеля женщина боялась, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Выяснилось, что подозреваемый не работает, неоднократно судим и отбывал наказание в местах лишения свободы за незаконный оборот наркотиков. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.