В Череповце задержали бывшего наркоторговца, который избивал 8-летнего ребенка своей любовницы

30.10.2018 [Происшествия]

В Череповце задержали ранее судимого за сбыт наркотиков череповчанина, который избивал 8-летнего ребенка своей любовницы. Кроме того, он бил и саму женщину. Факт насилия вскрылся случайно - к правоохранителям обратилась неизвестная череповчанка.

В подразделение по делам несовершеннолетних позвонила неизвестная женщина и сообщила о факте избиения в семье малолетнего ребенка. Накануне вечером ПДН передало эту информацию в следственный комитет.

По месту жительства ребенка выехали следователи. В ходе осмотра места происшествия они обнаружили следы крови. В ходе беседы с мальчиком выяснились обстоятельства причинения ему побоев. Правоохранители  организовали медосвидетельствование ребенка, а также назначили проведение экспертизы для определения характера и тяжести причиненных ему телесных повреждений.

Подозреваемым в совершении преступления оказался 22-летний приятель матери. Мужчину задержали в тот же день ближе к полуночи.

- По данным следствия, в июне-октябре 2018 года подозреваемый, навещая мать ребенка, неоднократно наносил мальчику побои. Со слов его 29-летней матери, она однажды стала свидетелем произошедшего, вступилась за сына, но была также избита и приятеля женщина боялась, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Выяснилось, что подозреваемый не работает, неоднократно судим и отбывал наказание в местах лишения свободы за незаконный оборот наркотиков. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.

- В рамках расследования уголовного дела следователями будет  изучена обстановка в семье ребенка, условия его жизни и воспитания, характер взаимоотношений с матерью, будет установлено, находилась ли семья в социально опасном положении и подлежала ли специальному учету по линии подразделений по делам несовершеннолетних полиции и иных органов профилактики. Особо будут изучены вопросы своевременности выявления органами профилактики фактов жестокого обращения с малолетним ребенком (КДНиЗП, органы ПДН, руководители образовательных учреждений, органы опеки и попечительства). Им будет дана принципиальная юридическая оценка, как и действиям или бездействию законного представителя несовершеннолетнего ребенка, призванного оставаться на защите его интересов, но не проявившего в этом отношении должной настойчивости. Следователи выяснят также, проводился ли с мальчиком достаточный объем психологической и педагогической работы в образовательном учреждении, где он обучался. Причины и условия совершения указанного преступления следователи проанализируют отдельно и примут соответствующие меры в рамках своей компетенции, - сообщает региональное следственное управление.

Тэги: насилие, дети

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