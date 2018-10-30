Суд отклонил иск череповчанина о взыскании морального вреда за отсутствие в салате «любви повара»

30.10.2018 [Общество]

Череповецкий городской суд отклонил иск Виталия Копышева, который подал в суд на местный ресторан из-за отсутствия в салате заявленного в меню ингредиента «любовь повара». Как выяснил Newsvo, соответствующее решение было принято еще 25 октября, однако PR-агентство PRonline, которое разослало накануне в СМИ эту новость, об этом не сообщило.

Напомним, череповчанин направил в суд иск, в котором требовал взыскать с ресторана 8 тысяч рублей причиненного ему морального ущерба. Виталий в конце августа заказал в заведении салат из утки, среди ингредиентов которого в меню была прописана «любовь повара». Не обнаружив ее в салате, посетитель подал иск в суд.

На судебное заседание ни истец, ни ответчик не явились, попросив рассмотреть дело в их отсутствие. Представители ресторана направили в суд объяснение, в котором говорилось, что, согласно технико-технологической карте, в салате из утки действительно есть ингредиент «любовь повара». Так называется соус-заправка, состоящая из горчицы, винного уксуса, масла, меда и специй.

- Так как ингредиент «любовь повара» является соусом-заправкой, о наличии которого указал истец в заявлении, написав: «в салате присутствовала заправка», ответчик исполнил обязанность по предоставлению необходимой и достоверной информации, - объяснили свою позицию представители заведения.

Суд согласился с этими доводами и отклонил иск Виталия Копышева.

Тэги: рестораны

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