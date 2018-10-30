В Вологодской области за полгода выявили только один факт получения взятки

Вологодская область вошла в число регионов РФ с наименьшим числом преступлений коррупционной направленности, сообщает сайт регионального правительства. Отметим, что речь идет о выявленных преступлениях, по которым были возбуждены уголовные дела.

По данным Генпрокуратуры, в первом полугодии 2018 года количество преступлений предусмотренных статьей 290 УК РФ (получение взятки) в Вологодской области снизилось на 97,3 % (с 37 до 1). То есть за указанный период в области выявили лишь один факт получения взятки. При этом преступлений, предусмотренных статьей 291 УК РФ (дача взятки), в регионе за полгода не было выявлено совсем.

В целом по стране с января по июнь количество полученных взяток возросло на 11,3 % (с 2 015 до 2 242). Тенденция роста таких преступлений наблюдается в Кабардино-Балкарской республике, Курской, Амурской областях, Республике Коми, Ростовской области.