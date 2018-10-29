Череповецкая "Северсталь" проиграла финскому "Йокериту"

Череповецкая "Северсталь" и финский "Йокерит" провели матч в Таллине. Хоккеисты из Хельсинки открыли счет в конце первого периода, прострел вдоль ворот замкнул Джон Норман.



Счёт 1:0 держался до начала третьего периода, когда после индивидуального прохода Никлас Йенсен удвоил преимущество "Йокерита". Но через минуту новичок "Северстали" Станислав Калашников сокращает отставание череповчан, а менее чем за две минуты до конца основного времени матча тренерский штаб "Северстали" меняет вратаря на шестого полевого игрока, и Денис Куляш сравнивает счет - 2:2.

За 35 секунд до конца основного времени матча Никлас Йенсен вновь выводит "Йокерит" вперед. Отыграться у "Северстали" не хватило времени, итоговый счет матча - 3:2 в пользу финского клуба.



Следующий матч "Северсталь" проведет во вторник, против рижского "Динамо".