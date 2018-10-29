Жители деревни Арзубиха Харовского района получили отписку на просьбу спасти деревню

Жители деревни Арбузиха в Харовском районе бьют тревогу: от них уехал единственный фельдшер, закрывают сельсовет, и, по всей видимости, все идет к тому, что закроется и клуб. Из-за всего этого деревню стали покидать жители. Люди попросили спасти деревню, однако в ответ получили лишь отписку.

“Здравствуйте, у нас в деревне Арзубиха Харовского района, проживает около 120 человек, а ничего нет. В этот год у нас уехал единственный фельдшер, и теперь жителям никто не может сделать уколы и т.д. Еще у нас уволилась ветеринарша и поэтому все начинают сдавать коров, а еще у нас закрывают сельсовет, потому что сокращают ставки, чтобы работники уехали в Харовск. В сельсовете у нас находится Клуб, а если клуб закроют, то в деревне не будет праздников, потому что людям будет негде репетировать, так как в клубе выключат отопление. Еще тогда негде будет проводить Новый год, а туда так много людей ходило. Поэтому я прошу вас, пожалуйста, помогите, потому что люди из-за этого стали разъезжаться, пожалуйста, помогите не загубить такую красивую и хорошую деревню”, - такое обращение жителей деревни Арбузиха появилось два месяца назад в онлайн-приемной губернатора Вологодской области.

Однако на свой крик о помощи люди получили лишь отписку департамента здравоохранения Вологодской области, в которой сказано, что медицинская помощь до июля 2018 года местным жителям осуществлялась в условиях Катромского ФАПа, который был расположен в самой Арзубихе. Но фельдшер из деревни уехал, а нового пока не найдено.

“Вместе с тем, закрытие Катромского ФАПа не планируется. Администрация БУЗ ВО «Харовская ЦРБ» проводит работу по привлечению медицинских работников на ФАП в д. Арзубиха. По информации главного врача БУЗ ВО «Харовская ЦРБ» Юлии Петровой запланирована выездная работа фельдшера Ильинского ФАПа, ближайшего к д. Арзубиха, на Катромский ФАП 1 раз в неделю со второй половины сентября 2018 года. Госпитализация больных д. Арзубиха осуществляется по медицинским показаниям в БУЗ ВО «Харовская ЦРБ» и стационары медицинских организаций Вологодской области”, - сообщил департамент здравоохранения.

По поводу увольнения ветеринара, закрытия сельсовета и возможного закрытия клуба в правительстве и департаментах Вологодской области промолчали.