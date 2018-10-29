Командира воинской части в Федотово осудили за мошенничество при выплате премий подчиненным

В Вологде вынесли приговор командиру гвардейской противолодочной авиационной эскадрильи Северного флота (воинская часть в поселке Федотово). За мошенничество при выплате премий подчиненным суд приговорил военного к штрафу в 150 тысяч рублей.

Судом и следствием было установлено, что Александр Поляков в 2016 и 2017 годах при подготовке приказа о выплате премий подчиненным завышал размер выплаты десяти сотрудникам. Каждому из них он об этом сообщал и давал указание передать ему часть премии после ее получения.

- В результате преступных действий Полякова государству в лице Министерства обороны Российской Федерации был причинен ущерб на сумму 297 тысяч рублей, - сообщает Военный следственный отдел по Вологодскому гарнизону.

На суде и во время следствия мужчина свою вину не признал. В итоге Александр Поляков был признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, военный должен будет вернуть в бюджет незаконно присвоенные им деньги.