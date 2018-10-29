Вологодские спортсменки завоевали бронзу первенства России по голболу

Вологодские спортсменки завоевали третье место на первенстве России по голболу (спорт слепых). Совревнования проходили с 21 по 29 октября, в Раменском Московской области. В них приняло 9 команд юношей и 9 команд девушек. Вологодскую область представляла команда девушек под руководством тренера Елены Удодовой.



На групповом этапе вологжанки встречались со сборными Краснодарского края, Ярославской области, Республики Саха (Якутия) и Дагестана, и одержали две победы.



В полуфинале вологжанки с разгромным счёт 6:16 уступили будущим чемпионкам, сборной Краснодарского края. А в матче за бронзовые медали вологжанки были сильнее представительниц Московской области 14:4.



