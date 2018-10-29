Вологодские спортсменки завоевали бронзу первенства России по голболу

29.10.2018 [Спорт]

Вологодские спортсменки завоевали третье место на первенстве России по голболу (спорт слепых). Совревнования проходили с 21 по 29 октября, в Раменском Московской области.  В них приняло 9 команд юношей и 9 команд девушек. Вологодскую область представляла команда девушек под руководством тренера Елены Удодовой.

На групповом этапе вологжанки встречались со сборными Краснодарского края, Ярославской области, Республики Саха (Якутия) и Дагестана, и одержали две победы.

В полуфинале вологжанки с разгромным счёт 6:16 уступили будущим чемпионкам, сборной Краснодарского края. А в матче за бронзовые медали вологжанки были сильнее представительниц Московской области 14:4.

 

Тэги: голбол

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде на перекрестке улиц Козленской и Яшина перевернулся внедорожник
В Вологде водитель насмерть сбил 78-летнюю пенсионерку и скрылся с места ДТП
Обманутых дольщиков в правительстве Вологодской области встретили силовики с автоматами
В Вологде задержана экс-председатель правления "Северного кредита" Людмила Петрова
Вологжанин встретил в подъезде полицейских, когда пошел выбрасывать труп
Дом купца Назарова в Вологде снесли экскаватором под видом реставрации
Работники Шекснинской птицефабрики рассказали главе СКР Александру Бастрыкину, что их заставляют увольняться
В Великом Устюге ликвидируют «Культурно-просветительский центр «Дом Деда Мороза»
В Грязовецком районе медведь убил охотника
Экс-директора школы №1 в Вологде приговорили к условному сроку за мошенничество
29.10.2018 [Происшествия]

Командира воинской части в Федотово осудили за мошенничество при выплате премий подчиненным

1143
0
26.10.2018 [Общество]

В Вологде участок возле детской художественной школы отдали Росгвардии

3264
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповецкая "Северсталь" проиграла финскому "Йокериту"
Жители деревни Арзубиха Харовского района получили отписку на просьбу спасти деревню
Командира воинской части в Федотово осудили за мошенничество при выплате премий подчиненным
Вологодские спортсменки завоевали бронзу первенства России по голболу
Волейболистки череповецкой "Северянки" с двух побед начали выступление в высшей лиге "А"
Администрация Вологды ежегодно покупает за счет бюджета тысячи багетных рамок
В Вологде издали книгу пословиц и поговорок начала XIX века
 
25.10.2018 [Общество]

Обманутых дольщиков в правительстве Вологодской области встретили силовики с автоматами

9321
0
29.10.2018 [БлогоVO]

История про то, как мне застеклили балкон (спойлер - плохо) и развязка (спойлер - еще не лучше)

436
0
29.10.2018 [Обзор Прессы]

«Тащить и не пущать». Политтехнолог Олег Матвейчев будет вести предвыборную кампанию губернатора Вологодской области

2395
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика