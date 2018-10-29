Волейболистки череповецкой "Северянки" с двух побед начали выступление в высшей лиге "А"

В Череповце в минувшие выходные стартовал новый волейбольный сезон в Высшей лиге "А". В этот раз победитель будет выявляется в серии плей-офф.



Первым соперником череповчанок стал дубль казанского "Динамо", "Динамо-Казань-УОР". Оба матча завершились в пользу коллектива из города металлургов 3:0 и 3:1



В следующем туре, 10 и 11 ноября, "Северянка" на своей площадке примет "Приморочку" из Владивостока.