Администрация Вологды ежегодно покупает за счет бюджета тысячи багетных рамок

Администрация Вологды за пять лет потратила более 2 млн рублей на багетные рамки. Последний аукцион “на оказание услуг по изготовлению багетных рамок” прошел сегодня, 29 октября. Как выяснил Newsvo, городские власти заказали 3000 рамок. Количество поражает воображение, поэтому нам стало любопытно, когда эти предметы далеко не первой необходимости заказывали ранее, и оказалось, что администрация Вологды покупает их каждый год по несколько тысяч штук.

Начальная цена аукциона, который состоялся 29 октября, - 270 000 рублей (по 90 рублей за рамку). В нем было четыре участника, аукцион признан завершенным, но информации о победителе, а также о сумме, за которую он предложил исполнить услугу, пока нет. 3000 рамок формата А4 в здание городской администрации на Каменный мост, 4 должны доставить до 10 декабря 2018 года. В документации сказано, что багетные рамки будут выполнены в современном стиле и белом цвете с двумя золотыми полосками по внутреннему краю багета, а также оснащены прозрачным защитным экраном под формат рамки, задней стенкой из картона, прикрепляемой к изделию при помощи гибких лепестков, подвеской для задников.

Как выяснил Newsvo, не так давно администрация города уже заказывала багетные рамки. Так, предыдущий аукцион прошел 26 июня 2018 г., победителем стала ИП Галина Владимировна Семенова, предложившая поставить 2000 рамок за 119 тыс. руб. (начальная цена акциона была 280 тыс. руб., т.е. 140 руб. за рамку). Видимо, эти две тысячи рамок уже подарили.

Судя по шокирующим количествам багетных рамок в заказах городской администрации, чиновникам катастрофически не хватает этих "упаковок" для дипломов, грамот и фото.

Оказалось, что годом ранее администрация Вологды уже заказывала багетные рамки - 10 апреле 2017 года прошел аукцион на поставку 2000 рамок за... 686 550 рублей. Его выиграла уже знакомая нам ИП Галина Владимировна Семенова. 6 июня на сайте госзакупок появилась информация об исполнении контракта.

До этого, 22 апреля 2016 года, был проведен аналогичный аукцион. 1200 рамок за 575 113,98 рублей до 10 июня 2016 года должна была поставить ИП Галина Владимировна Семенова.

Видимо, к тому времени более 4000 багетных рамок, заказанных в 2015 году, уже закончились (ред. - указаны периоды проведения аукционов):

- декабрь 2015 года – 1600 багетных рамок за 201 360 рублей. ИП Галина Владимировна Семенова. Зимой 2016 года контракт был исполнен. - октября 2015 года – 1000 рамок за 126 300 рублей. ИП Галина Владимировна Семенова. - сентябрь 2015 года – 300 рамок за 39 000 рублей. ИП Галина Владимировна Семенова. - апрель 2015 года – 1200 рамок за 221 669,41рублей. ИП Обертышев Роман Васильевич.

Ранее, в сентябре 2014 года ИП Галина Владимировна Семенова выиграла аукцион на поставку 1200 рамок за 256 400 рублей (контракт нужно было исполнить до декабря 2014 года).

Один из четырех видов рамок, которые Галина Семенова должна была поставить в 2014 году.

Судя по всему, Роман Обертышев - единственный, кому удалось "обойти" Галину Семенову в поставках багетных рамок для администрации Вологды в упомянутый период времени.

В марте 2014 года в "багетно-рамочные госзакупки" горадминистрации попыталось "внедриться" ООО "Хитон" из Воронежа. Фирма выиграла аукцион на поставку 800 рамок за 129 000 рублей. Однако вскоре что-то пошло не так: 28 апреля 2014 года контракт был расторгнут по соглашению сторон.

А в начале 2018 года снабдить администрацию Вологды рамками пыталась ИП Мезенина Аксана Васильевна, но у нее тоже ничего не вышло. Так, 15 марта 2018 года было заказано 2000 багетных рамок. Победителем стала ИП Мезенина Аксана Васильевна, которая предложила поставить рамки за 246 тысяч рублей. 3 апреля контракт с ней был заключен, но 13 апреля он был расторгнут по соглашению сторон. Аукцион был проведен снова, и, как было сказано выше, его выиграла любимый поставщик рамок для горадминистрации ИП Галина Владимировна Семенова.

Таким образом, согласно сайту госзакупок, в 2014-2018 гг городские чиновники заказали 13 500 багетных рамок. Этих рамок хватило бы, чтобы наградить каждого 23-го жителя Вологды.

Заказчиком рамок выступает подведомственное администрации Вологды муниципальное казенное учреждение "Хозяйственная служба". За это время директора этой службы менялись несколько раз, сейчас ее возглавляет Александр Подгорный. К слову, из 27 контрактов ИП Галины Семеновой 20 заключены с "Хозяйственной службой" - на общую сумму 2 977 205,78 рублей.

Сколько тысяч багетных рамок было заказано в городскую администрацию до 2014 года, Newsvo не знает, так как на сайте госзакупок предыдущих аукционов нет.