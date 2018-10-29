В Вологде издали книгу пословиц и поговорок начала XIX века

29.10.2018 [Культура]

В Вологде издали книгу пословиц и поговорок начала XIX века. «Пословицы и поговорки простонародныя. Рукописная тетрадь петербургского генерала» можно купить в музее-квартире Василия Белова.

Рукописную книгу, хранившуюся почти полвека в библиотеке писателя, подготовили к изданию сотрудники музея. Рукопись Василий Белов получил в дар от 80-летней москвички Зинаиды Казаковой и впервые о ней рассказал в известной всем книге «Лад» – в главе «Пословицы».

- Рукописная книга пословиц и поговорок была написана в 1824-1825 гг. неким петербургским генералом. Она не имеет обложки, однако по первой странице видно, что «тетрадка» имела название: «Пословицы и поговорки простонародныя». Своего имени составитель словаря на страницах не указал, отметил только точное время записи материалов: «Сiя тетрадка, мнѣ помнится, я писалъ назадъ тому одинъ годъ – въ 1824-м году мѣсяца Генваря 5-го числа въ канунъ Крещенiя...», - сообщает музей-квартира Василия Белова.

После смерти автора книги – петербургского генерала, современника Пушкина, вдова отвезла эту книгу в северную деревню Савинскую, что находилась в Вожегодском районе. Туда она отправилась за своим возлюбленным – бывшим денщиком генерала, однако не застала живым: вскоре после службы тот умер. Тогда генеральша осталась жить в деревне. А потом «тетрадь» попала к родственникам денщика – в Москву, где и была сохранена, а позже передана писателю.

Книга вышла небольшим тиражом. В ней воспроизведены 985 выражений, записанных рукой образованного петербургского генерала, даны репринты страниц сборника.

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