Вологодское УФАС оштрафовало «Оборонэнерго» на 50 тысяч рублей

29.10.2018 [Общество]

Вологодское управление антимонопольной службы оштрафовало АО «Оборонэнерго» на 50 тысяч рублей за сорванные сроки подключения к электросетям дачного дома.

На действия компании в УФАС пожаловалась жительница Череповца. Женщина рассказала, что 24 ноября прошлого года заключила с обществом  договор «об осуществлении технологического присоединения к электросетям» дачного дома в поселке Шайма Череповецкого района.

- АО «Оборонэнерго», являясь субъектом естественной монополии, основным видом деятельности которого являются услуги по передаче электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям,  допустило нарушение срока выполнения мероприятий по осуществлению технологического присоединения, - сообщает пресс-служба вологодского УФАС.

Вологодское УФАС России признало московское «Оборонэнерго» виновным в нарушении порядка подключения к сетям и назначило ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

В поселке Шайма ранее располагалась воинская часть, которая, судя по данным rusprofile.ru, была ликвидирована в 2010 году.

Тэги: электричество

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