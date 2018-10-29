В Красавино неизвестные подожгли шиномонтаж местного жителя

В Великоустюгском районе неизвестные подожгли шиномонтаж, принадлежащий местному жителю. Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье.

Сообщение о пожаре в здании шиномонтажа в щитовом строении № 168 по Советскому проспекту в городе Красавино поступило в 4:37. Через пять минуть пожарные были на месте. Площадь пожара составила 24 кв. метра.

Около 5:30 огонь был потушен, пострадавших нет. Сгорела крыша, повреждена внутренняя отделка здания и часть имущества.