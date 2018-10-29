В Красавино неизвестные подожгли шиномонтаж местного жителя

29.10.2018 [Происшествия]
В Красавино неизвестные подожгли шиномонтаж местного жителя

В Великоустюгском районе неизвестные подожгли шиномонтаж, принадлежащий местному жителю. Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье.

Сообщение о пожаре в здании шиномонтажа в щитовом строении № 168 по Советскому проспекту в городе Красавино поступило в 4:37. Через пять минуть пожарные были на месте. Площадь пожара составила 24 кв. метра.

Около 5:30 огонь был потушен, пострадавших нет. Сгорела крыша, повреждена  внутренняя отделка здания и часть имущества.

- Имущество на 500 тысяч рублей спасено. По предварительной версии, причиной пожара стал умышленный поджог, - рассказали в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.

Тэги: поджог
Фото областного УМЧС

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