Вологда может стать столицей «Тотального диктанта» в 2019 году

29.10.2018 [Общество]

Вологда участвует в конкурсе на право стать столицей «Тотального диктанта» в 2019 году. Онлайн-голосование стартовало на официальном сайте акции 29 октября и продлится три недели. Кроме Вологды, в конкурсе участвуют Пенза, Ростов-на-Дону, Саратов, Омск, Казань, Ставрополь, Пермь, Екатеринбург, Москва, Краснодар, Ижевск, Уфа и Таллин.

Как ранее сообщал Newsvo, 14 апреля на площадки «Тотального диктанта», открытые в Вологде, пришло более тысячи участников. Благодаря активному участию вологжан, у города появился уникальный шанс завоевать право стать столицей акции в 2019 году.

- Столица «Тотального диктанта» становится центром притяжения внимания акции, упоминается во всех коммуникациях проекта (СМИ, соцсети, сайт, площадки диктанта). В столице будет организована главная площадка «Тотального диктанта», на которой текст продиктует автор. С площадки будет вестись официальная трансляция на сайте totaldict.ru. Статус столицы будет указан на сайте проекта и в макетах бланков и афиш «Тотального диктанта», - сообщают организаторы конкурса.

21 ноября будет объявлен шорт-лист конкурса. В него войдут пять городов-финалистов, ставших лидерами онлайн-голосования. Финал конкурса состоится 2 февраля в Новосибирске, где жюри (в него войдут автор текста, известные деятели культуры и искусства, эксперты медиаиндустрии и члены Федерального Штаба проекта) определит новую столицу «Тотального диктанта».

Голосовать можно один раз в сутки на сайте проекта. За каждый пятый голос (если вы голосуете пять дней подряд), предусмотрен подарок от партнера проекта.

Тэги: Тотальный диктант

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