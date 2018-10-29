Начальника департамента финансов Вологодской области Валентину Артамонову наградили медалью

Начальник департамента финансов Вологодской области Валентина Артамонова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени». Соответствующий указ президент РФ подписал 26 октября.

- Валентина Николаевна – опытный управленец и профессионал своего дела. Под ее руководством финансовая система области прошла путь оздоровления, пережив последствия экономического кризиса. Благодарю Валентину Николаевну и ее команду за работу! Желаю успехов и новых проектов! – написал в соцсети губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Глава региона отметил, что опыт управления государственными финансами в Вологодской области высоко оценен на федеральном уровне.

Отметим, что многие жители не могут понять: если с финансами в области все настолько хорошо, то почему деньги на ремонты школ и детсадов собирают с родителей.