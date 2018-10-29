Вологжане завоевали шесть медалей на Чемпионате России по конькобежному спорту

Шесть медалей за четыре дня завоевали вологодские спортсмены на Чемпионате России по конькобежному спорту, который проходил с 25 по 28 октября в подмосковном конькобежном центре "Коломна". По его результатам будет сформирована сборная нашей страны для участия в первых этапах Кубка мира.

Мастер спорта Международного класса, череповчанка Евгения Лаленкова четыре раза выходила на ледовую дорожку и все четыре раза завоевала награды. Евгения стала победителем на дистанции 1500 метров, обогнав свою ближайшую соперницу, Наталью Воронину из Нижегородской области, на 51 сотую секунды. На дистанции 3000 метров девушки поменялись местами. Дважды Евгения Лаленкова взяла бронзу - в масс-старте (16 кругов) и на дистанции 500 метров.

Руслан Захаров, представляющий Вологодскую область и Санкт-Петербург, стал бронзовым призером на дистанции 500 метров с отставанием от лидера, Павла Кулижникова, на 54 сотых секунды и занял 2 место в командном спринте в составе сборной Санкт-Петербурга.

Ещё один представитель Вологодской области, Артем Кузнецов, стал пятым на дистанции 500 метров и седьмым на дистанции 1000 метров.

Первый этап Кубка мира по конькобежному спорту пройдет в японском городе Обихиро с 16 по 18 ноября.